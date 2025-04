Kedubes Swedia Gelar Pameran Kerja dan Pendidikan di Jakarta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Swedia (1950—2025), Kedutaan Besar Swedia di Jakarta, dengan dukungan Swedish Institute, menyelenggarakan 'JOIN SWEDEN-Study & Career Fair'.

Pameran dan seminar ini akan mempertemukan para mahasiswa, profesional, universitas, alumni dan perusahaan untuk berbagi wawasan tentang studi dan informasi bekerja di Swedia, kehidupan di Swedia dan kehidupan setelah studi, informasi izin tinggal, beasiswa, dampai peluang karier.

Agenda ini diselenggarakan di ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta pada Sabtu (12/4/2025) mulai pukul 14.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Beberapa universitas dari Swedia yang terlibat dalam pameran ini antara lain adalah Chalmers University of Technology, KTH Royal Institute of Technology, Lund University, Stockholm University, Uppsala University, World Maritime University, The European Union, serta ada perwakilan dari Sweden Alumni Network x Alumni Swedia hingga Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Swedia.

Sementara itu, beberapa perwakilan perusahana asal Swedia yang turut berpartisipasi antara lain seperti Epiroc, Ericsson, Scania, Volvo Cars, serta profesional asal Indonesia yang berkarier di Swedia dan para kandidat PhD Indonesia yang ada di Swedia.

Selain itu, pameran ini juga diikuti oleh Business Sweden, sebuah lembaga yang dimiliki bersama oleh negara Swedia dan sektor bisnis Swedia dengan mandat dan misi untuk membantu perusahaan internasional memperoleh akses ke pasar Swedia dan membantu perusahaan domestik memanfaatkannya sebagai platform untuk ekspansi.

Informasi selengkapnya mengenai pameran ini dapat dilihat di laman swedenindonesiaconnect.com.

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Daniel Blockert dalam acara JOIN SWEDEN-Study & Career Fair di Artotel Gelora Senayan, Jakarta pada Sabtu (12/4/2025). / Bisnis-Akbar Maulana

Berikut adalah rundown kegiatan JOIN SWEDEN-Study & Career Fair 2025 di Jakarta:

14:00—14:10

Opening Ceremony: Pemotongan pita oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Daniel Blockert

Study and Career Fair: Booths pameran, talk shows dan seminar