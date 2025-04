One Way Arus Balik dari KM 188 - KM 70 Dimulai Sore Ini

Polri akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas satu arah alias one way arus balik kendaraan arah Jakarta mulai dari KM 188 sampai dengan KM 70.

Bisnis.com, JAKARTA -- Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas satu arah alias one way arus balik kendaraan arah Jakarta mulai dari KM 188 sampai dengan KM 70.

Setelah, one way dari KM 188 - KM 70 berakhir, Polri juga akan menerapkan contraflow yang dimulai dari KM 70 hingga KM 47.

“Nanti akan mungkin 1- 2 jam ke depan itu akan kita berlakukan one way lokal dari KM 188 ke KM 70 namun untuk menerima one lokal Itu tentunya di KM 70 sampai KM 47 sepanjang Cikampek itu harus kita persiapkan dulu tempatnya wadahnya sehingga tidak ada ketersendatan,” kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, dilansir dari laman resmi Korlantas Polri, Kamis (3/4/2025).

Brigjen Pol Slamet juga mengungkapkan bahwa setelah pukul 12.00 WIB jumlah kendaraan dari Palikanci sudah mengalami peningkatan mencapai 3.500 kendaraan. Oleh karena itu, pihaknya telah mempersiapkan pengaturan lalu lintas.

“Di atas jam 12.00 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an namun yang keluar itu sudah 1500-an sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta,” kata Brigjen Pol Slamet.

Selain rekayasa lalu lintas, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap rest area melalui sistem monitoring Command Center. Apabila terjadi kepadatan d rest area petugas akan menutup dan mengalihkan ke rest area berikutnya.

“Di rest area kami juga sudah mempersiapkan diri kita hitung di command center ini dengan rest area monitoring system sehingga kalau memang ada kepadatan seluruh petugas baik itu dari petugas rest area kepolisian dan petugas dari Jasa Marga dan sebagainya untuk segera menutup rest area tersebut untuk kita alihkan ke jalur rest area yang lain,” tutupnya.