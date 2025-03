Pegawai USAID Kena PHK, Trump Sebut Myanmar Akan Tetap Terima Bantuan

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan para pejabat di Myanmar tentang gempa dan memastikan AS akan memberikan bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah AS menyatakan kepada Kongres pada Jumat (28/3/2025) bahwa akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang tersisa di US Agency for International Development (USAID) dan menutup organisasi ini, meskipun Presiden Donald Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Myanmar usai bencana gempa bumi.

Dilansir Reuters, Sabtu (29/3/2025), para pakar bantuan kemanusiaan menyatakan kekhawatiran atas pengurangan karyawan organisasi, yang bantuan kemanusiaannya telah memperoleh pengaruh Washington dan menyelamatkan nyawa di seluruh dunia selama lebih dari 60 tahun. USAID memainkan peran utama dalam mengoordinasikan bantuan gempa bumi.

Ribuan staf USAID dan pejabat dinas luar negeri yang ditugaskan di lembaga tersebut mengetahui dalam sebuah memo internal bahwa semua posisi yang tidak diwajibkan oleh hukum akan dihapuskan pada bulan Juli dan September.

Memo yang ditinjau oleh Reuters dikirimkan kepada staf oleh Jeremy Lewin, wakil administrator sementara lembaga tersebut dan anggota Departemen Efisiensi Pemerintah milik miliarder Elon Musk yang melakukan PHK. DOGE mengawasi putaran pertama pemotongan dana untuk USAID bulan lalu.

Pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres tentang pemutusan hubungan kerja, yang juga dilihat oleh Reuters, mengatakan misi USAID di seluruh dunia akan ditutup dan fungsi-fungsi yang tersisa dari badan tersebut akan dilimpahkan ke Departemen Luar Negeri AS.

Pemutusan hubungan kerja di badan tersebut telah membuat upaya-upaya kemanusiaan di seluruh dunia menjadi kacau. Pemberitahuan terbaru tersebut disampaikan pada hari ketika gempa bumi dahsyat melanda Thailand dan Myanmar, merobohkan bangunan-bangunan dan menewaskan banyak orang.

Salah satu anggota dewan AS Gregory Meeks, petinggi Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penutupan USAID adalah ilegal dan bertujuan untuk menarik AS dari peran kepemimpinan globalnya dengan kekejaman dan gangguan sebanyak mungkin.

Sementara, Trump menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan para pejabat di Myanmar tentang gempa tersebut dan memastikan AS akan memberikan bantuan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan perubahan di USAID tidak akan memengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengerahkan Tim Tanggap Bencana, atau DART, seraya menambahkan bahwa dia tidak dapat memberikan batas waktu.

Namun, mantan kepala tanggap bencana USAID mengatakan kepada Reuters bahwa pemotongan personel dan dana yang besar oleh pemerintahan Trump telah menghambat kemampuan lembaga tersebut untuk mengirim tim tanggap bencana ke Thailand dan Myanmar, sehingga membuka jalan bagi China dan negara-negara pesaing AS lainnya.

"Saya menduga kita akan segera melihat tim China muncul, jika mereka belum melakukannya, mungkin tim Turki, Rusia, India benar-benar menunjukkan kehadiran mereka untuk mendukung orang-orang yang benar-benar menderita saat ini di Thailand dan Myanmar, dan AS tidak akan berada di sana," kata Sarah Charles, yang menjabat sebagai asisten administrator USAID untuk urusan kemanusiaan hingga Februari 2024.