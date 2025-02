Silaturahmi KIM, SBY Siap Dukung Prabowo jadi Presiden Dua Periode

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BOGOR — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan beberapa pesan dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

“Pemimpin kita Bapak Prabowo, kita harus bersatu dalam hati, kita siap, loyal penuh kepada pemimpin kita, jangan ada yang mendua hati, satu hati. Untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan,” tutur SBY dalam forum itu.

Lebih lanjut, SBY menyampaikan pesan keduanya, yakni agar dapat menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

“Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

“Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” imbuhnya

Di akhir pesannya SBY juga turut mendoakan Prabowo dan optimistis Indonesia akan lebih baik kedepannya.

“Selamat bertugas Bapak Prabowo, gunakan kami semua, libatkan kami semua, InsyaAllah lima tahun ke depan InsyaAllah akan lebih baik dari sekarang ini,” pungkas SBY.