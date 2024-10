Profil Rini Widyantini, Menteri PANRB di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Rini Widyantini didapuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2024).

Melansir berbagai sumber, Rini bukanlah wajah baru di Kementerian PANRB. Sebelum ditetapkan sebagai Menteri PANRB periode 2024-2029, dia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian sejak 2022.

Rini yang lahir di Bandung, 29 Mei 1965, memulai karirnya di Kementerian PANRB sebagai Analis Kebijakan pada 1997 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.



Secara perlahan, karirnya terus menanjak hingga menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di Kementerian PANRB pada 2008 dan menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I pada 2009.

Dia kemduian menduduki posisi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum pada 2011. Selanjutnya, selama 2013 hingga 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB.

Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjadjaran, dan meraih Master of Public Management pada The Flinders University of South Australia.

Presiden Prabowo diketahui telah mengumumkan nama jajaran menteri, dan kepala badan setingkat menteri hingga wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Total, terdapat 53 nama menteri dan kepala badan setingkat menteri di Kabinet Merah Putih. Adapun, sebanyak 56 nama mengisi posisi wakil menteri.