Profil Erick Thohir, Menteri BUMN Jokowi yang Dipinang Masuk Kabinet Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Erick Thohir kembali masuk dalam bursa calon menteri di kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, usai dirinya menyambangi kediaman presiden terpilih di Jalan Kertanegara, Senin (14/10/2024).

Erick merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Erick dilantik sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Dikutip dari laman resmi Kementerian BUMN, pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 ini juga dipercaya untuk menjabat posisi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah/MES dan anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Selain itu, Erick juga merupakan wakil Indonesia di International Olympic Committee (IOC), dan International Basketball Federation (FIBA). Dia juga terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak 16 Februari 2023.

Sebelum berkecimpung di dunia politik, Erick dikenal sebagai pengusaha di industri media dan olahraga. Lulusan Master of Business Administration di National University of California ini sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Mahaka Media pada 2010-2019.

Erick juga sempat menjabat Presiden Klub Inter Milan (2013-2016), Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA), perusahaan induk ANTV (2014-2019), Ketua Komite Olimpiade Indonesia (2015-2019), dan Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (2018). Erick juga mendirikan Mahaka Group yang membawahi PT Mahaka Media Tbk. (ABBA) dan PT Mahaka Radio Integra Tbk. (MARI).

Menyelesaikan pendidikan formal di Amerika Serikat (AS), Erick Thohir meraih gelar Associate of Arts bidang Komunikasi dari Glendale College, Bachelor of Arts bidang Periklanan di American College, dan MBA bidang Periklanan dari National University.

Pada 3 Maret 2023, Erick Thohir dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, atas jasanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Entitas Transformasi BUMN: Strategi Terobosan untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Baru".

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Erick memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2,31 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan bangunan Rp419,67 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp4,96 miliar, dan surat berharaga mencapai Rp1,72 triliun.

Dia juga memiliki harga bergerak lainnya senilai Rp28,57 miliar, serta kas dan setara mencapai Rp192,35 miliar. Sementera itu, Erick memiliki total utang sebesar Rp203,76 miliar pada 2023.