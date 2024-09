Contoh Surat Referensi Kerja Bahasa Indonesia dan Inggris

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Surat referensi kerja adalah dokumen penting yang sering dibutuhkan saat melamar pekerjaan. Surat ini berisi penilaian positif dari perusahaan sebelumnya mengenai kinerja dan kompetensi calon pelamar. Contoh surat referensi kerja untuk melamar pekerjaan yang baik harus mencantumkan informasi seperti nama, jabatan, serta masa kerja karyawan.

Simak contoh surat referensi yang bisa Anda gunakan sebagai panduan dalam artikel ini. Beberapa perusahaan biasanya menginginkan kandidatnya untuk menyertakan surat referensi kerja, sebagai bukti bahwa mereka layak.

Surat referensi kerja juga dibutuhkan untuk memvalidasi seseorang atas pekerjaan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan menyertakan surat ini, kandidat dapat dipercaya bahwa ia memang memiliki pengalaman terhadap jenis pekerjaan yang dilamarnya.

Berikut ini contoh surat referensi kerja yang disertakan kandidat saat melamar pekerjaan.

Contoh Surat Referensi Kerja Bahasa Indonesia

Surat Referensi Kerja

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

Dengan ini saya menyampaikan surat referensi kerja yang diberikan untuk Sdr/Sdri (...) yang saat ini melamar pekerjaan sebagai (...) di perusahaan

(...).

Sdr/Sdri (...) benar memiliki pengalaman kerja sebagai (...). Selama bergabung dengan perusahaan kami, Sdr/Sdri (...) memiliki kontribusi yang baik, serta positif untuk kami.

Ia memiliki pengalaman kerja dan pencapaian yang memuaskan selama bekerja di perusahaan kami.

Demikian surat ini saya sampaikan untuk digunakan sebagai referensi kerja Sdr/Sdri (...) dalam melamar pekerjaan di perusahaan Anda.

Jakarta, 10 September 2024

(Nama)

(Jabatan)

Contoh Surat Referensi Kerja Bahasa Inggris

Letter of Employment

To Whom It May Concern,

I am writing this reference letter on behalf of Mr/Mrs (...) who is currently applying for a job as (...) in your company.

Mr/Mrs (...) worked as (...) in our company. He/She has great experience and made a good and positive contribution to us.

He/She has satisfactory work experience and achievements while working at our company. I do hope He/She can bring good impact dan be a reliable employee.

Thus, I convey this letter to be used as a work reference for Mr/Mrs (...) in applying for a job at your company.

Sincerely,

(Name)

(Job Position).

Contoh Surat Referensi Kerja Lainnya

[Nama Perusahaan]

[Alamat Perusahaan]

[Tanggal]

Kepada Yth,

HRD [Nama Perusahaan yang Dituju]

[Alamat Perusahaan yang Dituju]

Perihal: Surat Referensi Kerja

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama Pemberi Referensi]

Jabatan: [Jabatan di Perusahaan]

Perusahaan: [Nama Perusahaan]

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Karyawan: [Nama Karyawan]

Jabatan: [Jabatan Karyawan]

Periode Bekerja: [Tanggal Mulai - Tanggal Berakhir]

Selama bekerja di perusahaan kami, [Nama Karyawan] telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dedikasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk bekerja secara profesional baik secara individu maupun dalam tim. Beliau juga memiliki keahlian dalam [sebutkan keahlian spesifik yang dimiliki, misalnya: pemasaran digital, manajemen proyek, dll.], yang menjadi nilai tambah selama berada di perusahaan kami.

Kami sangat merekomendasikan [Nama Karyawan] untuk posisi yang dilamar di perusahaan Anda. Saya yakin dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, beliau akan memberikan kontribusi yang positif di tempat kerja Anda.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saya di nomor [Nomor Telepon] atau melalui email [Alamat Email].

Demikian surat referensi ini kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat menjadi pertimbangan.

Hormat kami,

[Tanda Tangan]

[Nama Pemberi Referensi]

[Jabatan]

[Perusahaan]

Demikian contoh surat referensi kerja untuk kebutuhan melamar pekerjaan di perusahaan yang baru.