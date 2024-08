Siapa Gun Hans, Eks Timses Khofifah-Emil Kini Daftar Pilgub Jatim Bareng Risma

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - KH Zahrul Azhar Asad atau yang dikenal Gus Hans akhirnya resmi mendampingi Tri Rismaharini (Risma) untuk melaju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim). Gus Hans yang cukup lekat dengan santri ini ternyata sebelumnya sempat menjadi tim sukses Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Pasangan Risma-Gus Hans telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Kamis malam (29/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis lewat YouTube KPU Jawa Timur, Pasangan Risma Gus Hans keduanya telah tiba di KPU wilayah setempat pada pukul 07.52 WIB. Mereka kompak menggunakan baju berwarna putih dengan celana hitam.

Adapun, setibanya mereka di KPU, kedua pasangan calon tersebut diberikan syal berwarna merah dan kuning emas, dengan logo KPU.

Profil Gus Hans

Lahir pada 23 Maret 1976, di Jombang, Jawa Timur, Gus Hans adalah putra dari KH As'ad Umar dan Hj Azah As'ad. Kedua orangtuanya adalah pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum.

Dalam pendidikan, Gus Hans menempuh Sarjananya di UPN Yogyakarta di jurusan Hubungan Internasional. Setelahnya, ia mengambil S2 di Fakultas Kedokteran UGM, di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM).

Adapun, Gus Hans merupakan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Ia juga merupakan Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Jombang. Gus Hans juga memiliki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Jaringan Kiai Santri Nasional malang.

Dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Politisi PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Gus Hans merepresentasikan santri.

Gus Hans juga berusia 48 tahun, kata Said, merepresentasikan sosok kaum muda. Said juga menilai Gus Hans memiliki intelektualitas. Dengan hal-hal demikian, Said menilai bahwa pasangan Risma-Gus Hans saling melengkapi.

“Insya Allah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” jelas Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/8/2024)

Eks Timses Khofifah-Emil

Gus Hans merupakan kader Golkar. Sebelumnya, ia pernah bertarung dan kalah di Pilwalkot Surabaya. Bukan itu saja, Gus Hans pernah menjadi juru bicara kampanye Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018.

Meski dulu satu tim, saat ini Gus Hans justru menjadi lawan pasangan petahana yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Timur.

Sebagai informasi, Golkar sendiri telah mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim. Khofifah-Emil telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim pada Rabu (29/8).

