Daftar Negara Bebas Visa untuk Pemegang Paspor Indonesia Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya ada 78 negara di dunia yang membebaskan visa untuk pemegang paspor Indonesia.

Sebagaimana diketahui, warna paspor Indonesia akan berubah dari yang semula berwarna hijau menjadi berwarna merah.

Pengumuman tersebut dirilis Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 17 Agustus 2024 kemarin.

Di media sosial, muncul pertanyaan seberapa kuat paspor Indonesia setelah ganti warna?

Diketahui, paspor Indonesia berada di urutan ke-68 sebagai dalam daftar paspor terkuat di dunia.

Itu artinya, pemegang paspor Indonesia bisa berkujung ke-78 negara tanpa perlu memerlukan visa.

Salah satu negara yang bisa dikunjungi adalah Jepang. Dengan menggunakan e-paspor, pemegang paspor Indonesia bisa berkunjung ke negara berjuluk Matahari Terbit tersebut tanpa mengurus visa.

Berdasarkan aturan terbarunya, per Oktober 2022 Jepang menerapkan bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia.

Namun harus melakukan registrasi e-Paspor. Kebijakan bebas visa ke Jepang ini berlaku untuk 3 tahun dengan sistem registrasi pra-keberangkatan.

Berikut adalah daftar 78 negara bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia:

Angola

Armenia

Azerbaijan

Barbados

Belarus

Brasil

Burundi

Kamboja

Cape Verde

Chile

Kolombia

Comoro Islands

Kepulauan Cook

Djibouti

Dominika

Republik Dominika

Ekuador

Ethiopia

Fiji

Gabon

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Hongkong

Iran

Jepang

Yordania

Kazakhstan

Kenya

Kiribati

Kyrgyzstan

Laos

Macao (SAR China)

Madagaskar

Malawai

Malaysia

Maldives

Mali

Marshall Islands

Mauritania

Mauritus

Micronesia

Maroko

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niue

Oman

Pakistan

Palau Islands

Papua Nugini

Peru

Pilipina

Qatar

Rwanda

Samoa

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapura

Somalia

Sri Lanka

St. Kitts and Nevis

St. Vincent and the Grenadines

Suriname

Tajikistan

Tanzania

Thailand

The Gambia

Timor Leste

Togo

Turkiye

Tuvalu

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Itulah daftar negara bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia.