Dubes Terpilih AS Kamala Shirin Lakhdhir Senang Kembali Bertugas di RI

Duta Besar Terpilih AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir kembali bertugas ke Tanah Air setelah 30 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar AS Terpilih AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengungkapkan kebahagiannya setelah kembali ditunjuk oleh presiden AS Joe Biden setelah sebelumnya pernah bertugas di Tanah Air.

Dalam sambutan acara "Increasing Entrepreneurship and Financial Inclusion" di @America, Pacific Place Jakarta, Jumat (26/7/2024) Lakhdhir menyampaikan kebahagiaannya karena dapat kembali hadir di Indonesia.

“Saya sangat, sangat senang bisa kembali ke Indonesia. 30 tahun yang lalu, saya adalah seorang pejabat muda di Kedutaan Besar [AS] di Indonesia,” pungkasnya.

Lakhdhir tinggal di Indonesia dari 1994 hingga 1996. Ia mengenang masa-masa tersebut dan menuturkan bahwa hal banyak hal yang telah berubah. Contohnya, Kedutaan Besar AS di RI kini sangat sangat berbeda, berubah menjadi kedutaan yang baru, modern dan juga indah.

“Tetapi banyak hal yang tidak berbeda. Dan yang paling penting adalah kehangatan dan kemurahan hati masyarakat Indonesia yang menyambut saya kembali ke Jakarta,” tuturnya.

Lanjutnya, ia juga mengungkapkan bahwa makanan Indonesia masih tidak berubah dan tetap lezat, dan menuturkan bahwa ia sangat senang akan ini.

Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar AS untuk RI, dubes Terpilih Lakhdhir lahir di Brooklyn, New York, dan dibesarkan di Brooklyn dan Connecticut. Ia adalah lulusan Harvard College pada 1986 dan pada 2007 meraih gelar Master dari National War College pada 2007.

Lakhdhir adalah pejabat karir Departemen Luar Negeri (Deplu) AS yang telah bertugas selama hampir 33 tahun. Lakhdir bergabung dengan Deplu AS pada 1991, dan pertama kali bertugas di Kedutaan Besar AS di Arab Saudi, kemudian di Indonesia dan China.

Sebelum penunjukan ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Departemen Luar Negeri AS dari 2021 hingga 2023, dan sebelumnya sebagai Duta Besar AS untuk Malaysia dari 2017 hingga 2021.

Ia juga berpengalaman menjadi menjadi Asisten Eksekutif untuk Wakil Menlu AS Bidang Politik dari 2011 hingga 2015, Konsul Jenderal AS untuk Irlandia Utara pada 2009 hingga 2011.

Lakhdhir pernah menjabat sebagai Direktur Kantor Maritim Asia Tenggara di Biro Asia Timur dan Pasifik, yang bertanggung jawab atas hubungan AS dengan Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Adapun, mengutip keterangan resmi Gedung Putih yang dirilis pada 20 Oktober 2023, penunjukan Lakhdhir sebagai calon Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia diumumkan oleh Presiden Joe Biden.