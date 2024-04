Batal ke Jakarta, Airlangga Tugaskan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan Ridwan Kamil akan maju sebagai calon gubernur (Cagub) pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Jawa Barat.

Hal ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto saat open house Lebaran 2024 di rumah dinasnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024).

“Jawa Barat itu untuk Ridwan Kamil sudah diberikan [penugasan] baik Golkar maupun Gerindra,” kata Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi nama yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta dari Partai Golkar. Namun demikian, dia tidak menyebutkan secara detail nama tersebut.

“DKI 1 tadi sudah ada yang on the way ke Jakarta dan hadir di sini [open house],” jelasnya.

Dia menambahkan, pada Mei mendatang juga akan dilakukan evaluasi terkait bakal calon yang akan maju dalam Pilkada.

“Nanti kita lihat evaluasi di bulan Mei. Nanti yang paling positif untuk menang kita dukung,” tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis pekan lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Golkar telah menugaskan Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon pada Pilkada 2024 di Jakarta dan Jawa Barat.

Ridwan Kamil muncul sebagai calon tunggal di Jawa Barat. Sementara di Jakarta, RK bersaing dengan kader Golkar, yakni Ahmad Zaki Iskandar dan Erwin Aksa.

Airlangga sebelumnya juga menyampaikan bahwa hasil survei terakhir Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar di atas 50%. Untuk diketahui, RK pernah menjabat Gubernur Jabar periode 2018–2023.

