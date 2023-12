Ini Pesan Sri Mulyani Dalam Perayaan Natal 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI turut mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat kristiani yang merayakan momen hari raya tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani melalui akun Instragram pribadinya, @smindrawati pada Senin (25/12/2023).

"Selamat Hari Natal bagi saudara-saudari umat kristiani yang merayakan. Semoga sukacita dan kasih natal membawa semakin banyak berkat serta kedamaian bagi kehidupan umat manusia," ucap Sri Mulyani.

Dalam unggahan yang diiringi lagu Michael Bublé berjudul It’s Beginning To Look a Lot like Christmas tersebut, Bendahara Negara mengajak masyarakat untuk memaknai momen yang hangat dan penuh keceriaan.

Untuk senantiasa memperkuat tali persatuan, saling menghargai, dan terus berbuat baik kepada sesama.

Sebelumnya, jajaran Kementerian Keuangan telah merayakan Natal pada 11 Desember 2023 lalu. Sri Mulyani memberikan pesan kepada umat kristiani yang hadir terkait perbedaan yang hadir sebagai sebuah rahmat dan juga ujian.

"Senapas dengan tema Natal yang mengusung perdamaian. Ini adalah sebuah perjuangan tiada henti kita untuk memahami perbedaan, namun tetap menjaga kepercayaan dan kasih sayang. Terdengar impossible, namun ini sangat possible," ungkapnya.

Dirinya berharap, masyarakat Indonesia yang terus merajut dan membangun hubungan antar umat manusia ini dapat terus menjaga kejernihan berpikir, niat yang baik, serta fokus menjalankan tugas negara.

