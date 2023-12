Profil Gielbran Muhammad Noor, Ketua BEM UGM yang "Permalukan" Jokowi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Gielbran Muhammad Noor menjadi perbincangan publik setelah berani mengkritik pemerintahan Jokowi.

Ia yang kini menjabat sebagai Ketua BEM UGM, menjadi trending topik di X setelah menyerang pergerakan politik Jokowi.

Gielbran pun tak segan menyebut Jokowi culas dan licik karena berniat melengganggkan dinasti politik pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, ia dan kawan-kawan BEM juga menyematkan gelar memalukan untuk Presiden Joko Widodo pada Rabu (6/12/2023). Jokowi pun diberi gelar sebagai alumnus UGM paling memalukan.

Berikut ini adalah profil lengkap dari Gielbran Muhamad yang menjabat sebagai Ketua BEM UGM.

Dikutip dari PDDikti, Gielbran merupakan mahasiswa angkatan 2019 yang mengambil jurusan Ilmu dan Industri Peternakan. Ia lahir di Sragen, 5 Desember 2000.

Tak hanya aktif dalam kegiataan kemahasiswaan, Gielbran juga dikenal sebagai mahasiswa UGM yang sangat berprestasi.

Ia pernah ditunjuk sebagai Asisten Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan di Universitas Gadjah Mada.

Selain itu, ia juga kerap diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara penting.

Sang Ketua BEM ini juga dicatatkan pernah menjadi Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 bidang Pemberdayaan Masyarakat, hingga peserta International Summerschool di University of Hiroshima, Jepang.

Dirinya juga merupakan salah satu Delegasi International Symposium on the UN’s Sustainable Development Goals di University of Hiroshima, Jepang.

Sebelum berkuliah di UGM, Gielbran juga menjabat sebagai Ketua Osis MTA Surakarta dan pernah mengikuti Olimpiade Sains Kota Surakarta.

