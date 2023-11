Gencatan Senjata Hamas-Israel Diperpanjang 2 Hari, 11 Sandera Dibebaskan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza yang hampir berakhir diperpanjang dua hari, kata mediator Qatar pada Senin (27/11/2023). Perpanjangan ini akan memungkinkan kelompok Palestina membebaskan sandera melebihi 69 sandera yang dibebaskan sejak Jumat (24/11/2023).

Gencatan senjata ini akan memperpanjang jeda dalam perang tujuh minggu antara Israel dan kelompok militan Palestina, yang memicu konflik terbaru dengan serangan pada 7 Oktober ke Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang.

Melansir CNA, setiap hari sejak gencatan senjata empat hari dimulai pada hari Jumat (24/11/2023), Hamas telah membebaskan beberapa sandera, sementara Israel membebaskan beberapa warga Palestina yang ditahannya.

Israel sebelumnya mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata satu hari untuk setiap 10 sandera yang dibebaskan, memberikan kelonggaran bagi warga Palestina di jalur pantai Mediterania dari perang, yang telah menewaskan ribuan orang dan menghancurkan daerah kantong tersebut.

“Kesepakatan telah dicapai untuk memperpanjang jeda kemanusiaan selama dua hari tambahan di Jalur Gaza,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah postingan di platform media sosial X.

Hamas juga mengatakan pihaknya telah menyetujui perpanjangan dua hari. Belum ada komentar langsung dari Israel, namun seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berterima kasih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Qatar dan Mesir – yang telah memfasilitasi pembicaraan tidak langsung antara kedua belah pihak – atas perjanjian yang akan membebaskan lebih banyak sandera dan memungkinkan lebih banyak bantuan ke Gaza.

Pada hari Senin (27/11/2023), militer Israel mengatakan 11 sandera Israel – yang terakhir dibebaskan berdasarkan ketentuan gencatan senjata awal yang akan berakhir pada hari Senin – telah tiba di Israel.

Qatar mengatakan para sandera yang baru dibebaskan, semuanya berkewarganegaraan ganda, termasuk tiga warga negara Prancis, dua warga negara Jerman, dan enam warga negara Argentina.

Hamas mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima daftar 33 warga Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel sebagai imbalannya. Mereka termasuk tiga tahanan perempuan dan 30 anak di bawah umur.

Dengan pembebasan terbaru ini, Hamas telah membebaskan total 69 orang sejak Jumat, termasuk warga Israel dan non-Israel. Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata empat hari yang ada, Hamas akan membebaskan total 50 wanita dan anak-anak Israel yang disandera di Gaza.

Tidak ada batasan dalam kesepakatan mengenai jumlah orang asing yang dapat dibebaskan. Sebelum pembebasan terakhir, juru bicara Israel mengatakan jumlah sandera yang masih ditahan di Gaza pada hari Senin (27/11/2023) adalah 184 orang, termasuk 14 orang asing dan 80 warga Israel dengan kewarganegaraan ganda.

Juru Bicara Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan kepada CNN bahwa Gedung Putih tidak yakin ada orang Amerika yang akan menjadi kelompok terakhir yang dibebaskan dari Gaza. Menurut Washington tujuh hingga sembilan warga negara AS ditahan.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengunjungi Israel, Tepi Barat, dan Uni Emirat Arab minggu ini untuk membahas keberlanjutan aliran bantuan ke Gaza dan pembebasan semua sandera serta prinsip-prinsip AS untuk masa depan Gaza dan kebutuhannya, negara Palestina yang merdeka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News