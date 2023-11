Konflik Israel vs Hamas: Ini Ayat Al Quran dan Hadits Soal Keberkahan Palestina

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Konflik antara Israel vs Hamas di wilayah Gaza, Palestina saat ini sedang memasuki tahap gencatan senjata.

Hingga saat ini, gempuran Israel ke wilayah Gaza sudah menewaskan belasan ribu warga Palestina.

Wilayah Palestina memang menjadi wilayah istimewa dalam ajaran Islam. Dikutip dari situs resmi MUI, Senin (27/11/2023), dijelaskan dalam ayat al-Quran dan beberapa hadits menyatakan keberkahan Negeri tersebut.

Wilayah Palestina dan sekitarnya, pada masa Nabi SAW disebut dengan Negeri Syam. Bila menemukan kata "Syam" pada hadits, maka yang dimaksud adalah wilayah yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. (Lihat selengkapnya Yaqut al-Hamawi, Mu'jam al-Buldan, juz 3, hlm. 312)

Keberkahan wilayah Palestina dan sekitarnya tersebut abadi dalam al-Quran, firman Allah:

‎سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَاۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

Maha Suci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Al-Isrā' [17]:1)

Imam at-Thabari dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayy al-Quran menerangkan maksud firman Allah "Kami berkahi sekelilingnya" ialah tempat yang penuh berkah untuk ditinggali.

Berkah sebagai sumber penghidupan, berkah dalam makanan pokoknya sebagai sumber kekuatan. Berkah karena wilayah ini termasuk paling subur dan mampu menghasilkan komoditas pangan. Padahal, wilayah lain sekitar tempat ini termasuk gersang dan tidak layak dijadikan lahan pertanian. (Lihat selengkapnya Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayy al-Quran, juz 17, hlm. 351)

Perlu diketahui, bahwa wilayah ini disebut dengan Bulan Sabit Subur karena tingkat kesuburannya yang berada di atas rata-rata daerah lain di sekitar Timur Tengah.

Kemudian, selain al-Quran, hadits Nabi SAW dengan sangat jelas mendoakan keberkahan wilayah Syam. Nabi bersabda:

‎اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا

"Ya Allah, berkahilah kami, pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." (HR. Bukhari)

Lebih dari itu, terdapat hadits Nabi yang menyatakan keberuntungan negeri Syam, Nabi bersabda:

‎عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طُوبَى لِلشَّامِ ". فَقُلْنَا : لِأَيٍّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا"

dari Zaid bin Tsabit dia berkata, "Kami menulis Al-Qur'an dari pelepah kurma di sisi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah bagi penduduk Syam." Lalu kami bertanya, "Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah?" beliau bersabda, "Sesungguhnya Malaikat Dzat Yang Maha Pengasih (Allah) telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam."

(HR. Tirmidzi no. 3954, Shahih)

Demikian penjelasan mengenai keberkahan dan keistimewaan negeri Syam. Atas peristiwa yang terjadi, kita berharap kemenangan dan keadilan akan didapat oleh saudara kita di Palestina. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

