Ayat Seribu Dinar, Doa Pembuka Pintu Rezeki

Bisnis.com, JAKARTA – Ayat 1000 dinar adalah bacaan doa pendek yang terdapat di dalam Al-Qur’an, ayat ini memiliki keistimewaan dan mendatangkan kebaikan yang besar jika membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan usaha.

Ayat seribu dinar diambil dari bagian akhir ayat ke 2 dan seluruh bagian ayat ke 3 surat At Thalaq yang ada dalam surat-surat pendek Al-Qur’an.

Seorang Muslim sudah seharusnya membaca, memahami hingga mengamalkan isi Al-Qur’an. Setiap ayat memiliki kandungan istimewa untuk dijadikan pegangan hidup dan wajib diamalkan setiap waktu.

Ayat Seribu Dinar

Arab:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Latin:

Wa may yattaqillaha yaj al-lahu makhraja. Wa yarzuq-hu min aisu la yahtasib, wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja alallahu likulli syai in qadra.

Artinya:

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang di (kehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (QS. Ath-Thalaq: 2-3).

Banyak umat Islam mengamalkan ayat tersebut sebagai doa memohon rezeki dari Allah SWT. Ayat seribu dinar dapat dibaca kapan saja, khususnya setelah shalat fardhu, sambil senantiasa berikhtiar agar Allah melimpahkan rezeki yang dapat dinikmati di dunia maupun di akhirat kelak.

Bagi umat muslim yang bertakwa dengan menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta senantiasa berikhtiar, maka Allah akan memberikan kemudahan dari segala urusannya dan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga.

Rezeki bukan hanya sekedar materi, tetapi termasuk yang bersifat spiritual seperti kelapangan, ketenangan, kepuasan hati, dan lainnya.

Keutamaan Mengamalkan Ayat Seribu Dinar

Seperti ayat Al Qur’an lainnya, ayat 1000 dinar juga memiliki banyak keutamaan.

Berikut ini keutamaan atau kebaikan yang bisa dirasakan bagi yang mengamalkannya secara istiqomah:

1. Bertakwa kepada Allah SWT

Bertakwa adalah melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Bertakwa harus dipenuhi dengan hati yang ikhlas.

Membaca ayat seribu dinar adalah perintah-Nya, sehingga Allah akan menyukai hambanya yang bertakwa dengan mengamalkan ayat seribu dinar dengan penuh ikhtiar dan keikhlasan.

2. Allah Senantiasa Memberi Kemudahan

Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertakwa, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya.

Teruslah mengingat-Nya dan mohon ampun kepada-Nya dengan perbanyak istighfar, Allah akan memberi kemudahan bagi hamba yang mengingat-Nya.

3. Mendapatkan Rezeki Tak Terduga

Tak terduga berarti mendapatkan rezeki yang tak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya.

Setiap hamba yang bertakwa, maka Allah akan memudahkan permasalahan tentang rezekinya. Hidupnya akan selalu dalam kondisi cukup dan tidak kekurangan rezeki.

4. Allah Sudah Menetapkan Segala Sesuatu

Seseorang tidak akan bisa mencelakakan seseorang yang bertakwa terkecuali sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa Allah sudah memberikan ketetapan atas segala sesuatunya.

Termasuk soal rezeki ataupun pertolongan yang diberikan untuk menghadapi permasalahan yang dimiliki. (Luygi Ambhara Putri)

