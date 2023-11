Dunia Terancam Punah, AS dan Rusia Jor-joran Siapkan Senjata Nuklir

Senjata nuklir secara jor-joran disiapkan Amerika dan AS, apakah dunia terancam punah?

Bisnis.com, JAKARTA - Perang Rusia dan Ukraina belum tuntas, kini konflik Israel-Palestina menambah daftar perang di dunia.

Perang tersebut mencatat puluhan ribu orang meninggal dunia, termasuk warga sipil yang tidak bersalah.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda perang di antara keduanya bakal berakhir, di jalur Gaza bahkan perang kian memanas.

Jumlah Kematian

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) memperkirakan jumlah kematian warga sipil, atau individu tidak bersenjata, di Ukraina mencapai lebih dari 9.600 jiwa sejak dimulainya perang pada 24 Februari 2022.

Jumlah korban tewas tertinggi tercatat pada Maret 2022, yaitu lebih dari 3.900 ribu jiwa.

Sementara itu, setidaknya 10.328 warga Palestina di Gaza telah tewas dalam serangan Israel sejak 7 Oktober.

Di Israel, jumlah korban tewas pada periode yang sama mencapai lebih dari 1.400 orang.

Senjata Rudal AS dan Rusia

Di tengah masih perang empat negara itu, kekhawatiran akan pecahnya perang dunia ketiga makin memuncak.

Apalagi, kini AS dan Rusia kompak menyiapkan senjata nuklir atau rudal andalan mereka.

Keduanya seolah berlomba menguji kemampuan rudal balistik jarak jauhnya, tanpa lagi ditutup-tutupi.

Awal November 2023 atau tepatnya 5 November lalu, kapal selam nuklir strategis baru Rusia, Imperator Alexander III, berhasil menguji rudal balistik antarbenua Bulava.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan rudal tersebut, diluncurkan dari posisi bawah air di Laut Putih di lepas pantai utara Rusia dan mencapai sasaran yang berjarak ribuan kilometer jauhnya di semenanjung Kamchatka di Far Rusia.

Menurut Federasi Ilmuwan Amerika dirancang untuk membawa hingga enam hulu ledak nuklir.

“Penembakan rudal balistik adalah elemen terakhir dari uji coba negara, setelah itu keputusan akan diambil untuk menerima kapal penjelajah tersebut ke dalam Angkatan Laut,” kata sebuah pernyataan kementerian dilansir dari Reuters.

Imperator Alexander III adalah kapal selam nuklir kelas ketujuh Proyek 955 Borei (Angin Arktik) Rusia dan kapal selam keempat dari varian Borei-A yang dimodernisasi.

Mereka dikenal di NATO sebagai kapal selam kelas Dolgoruky, setelah kapal pertama – Yuri Dolgoruky – menjadi kapal selam nuklir generasi baru pertama yang diluncurkan oleh Rusia sejak Perang Dingin.

Kapal selam kelas Borei dipersenjatai dengan 16 rudal Bulava. Rudal sepanjang 12 meter (40 kaki) ini memiliki jangkauan sekitar 8.000 km (5.000 mil).

Sejak berkuasa pada tahun 1999, Presiden Vladimir Putin telah meningkatkan belanja militer dan berupaya membangun kembali kekuatan nuklir dan konvensional Rusia setelah kekacauan yang menyertai jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Rusia berencana membangun total 10 hingga 12 kapal selam kelas Borei yang akan dibagi antara armada Utara dan Pasifik, menurut rencana yang saat ini diungkapkan oleh media Rusia.

Tiga kapal selam kelas Borei lagi sedang dibangun: Knyaz Pozharsky, Dmitry Donskoy dan Knyaz Potemkin. Dua kapal tambahan juga direncanakan, menurut media Rusia.

Sementara itu, negara adidaya AS, mengumumkan mengirim kapal selam nuklir di Timur Tengah.

Kapal selam dengan panjang 560 kaki, berat 18.750 ton itu, membawa sebanyak 154 rudal jelajah Tomahawk, kapal selam berpeluru kendali kelas Ohio, salah satu senjata militer AS yang paling tangguh.

Biasanya, lokasi kapal selam kelas Ohio dirahasiakan karena sejumlah kapal bertenaga nuklir secara diam-diam berpatroli di lautan.

Namun dalam pengumuman publik yang jarang terjadi, Komando Pusat AS mengumumkan bahwa kapal selam kelas Ohio telah tiba di Timur Tengah pada 5 November.

Pejabat Pentagon mengkonfirmasi kepada Bloomberg bahwa kapal selam tersebut adalah USS Florida.

Kapal itu sebelumnya digunakan untuk menembakkan sejumlah rudal Tomahawk ke sasaran pertahanan udara Libya pada tahun 2011, selama operasi NATO yang menyebabkan penggulingan pemimpin Libya saat itu, Muammar Gaddafi.

“Tidak biasa menyoroti pergerakan sistem senjata strategis seperti kapal selam kelas Ohio. Ini menunjukkan upaya AS mencegah Hizbullah dan aktor-aktor lain bergabung dalam perjuangan ini dan membuka front baru melawan Israel” kata Jonathan Lord, Direktur program Keamanan Timur Tengah di Center for a New American Security dilansir dari Time.

Bagi sebagian pakar, pengumuman tersebut merupakan tanda bahwa pemerintah AS tidak menganggap momok konflik telah hilang.

“Anda tidak akan melakukan pengerahan (dan penyampaian pesan) seperti yang dilakukan pemerintah di wilayah tersebut saat ini kecuali Anda memiliki alasan kuat untuk khawatir” mengenai eskalasi, tulis Eric Brewer, pakar kebijakan senjata nuklir di Nuclear Threat Initiative di X.

Mengingat jangkauan rudal Tomahawk, serta kemampuan kapal selam, Lord mengatakan bahwa pengerahan tersebut “mungkin lebih terfokus pada ancaman di dalam dan sekitar Mediterania.

Konon, rudal-rudal tersebut dapat menjangkau lebih jauh dari Lebanon utara.

