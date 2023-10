Ketua Pengusaha di Tim Pemenangan Prabowo-Gibran & Ganjar-Mahfud, Makin Kompak?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Unggahan foto Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie kini menjadi sorotan.

Pasalnya, dia mengunggah foto bersama Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani, di mana keduanya merupakan rival dari Tim Pemenangan dua kubu capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Dalam unggahan tersebut, Anindya memperlihatkan keakraban ketiganya.

"Ngadem...sama @rosanroeslani dan @arsjadrasjid. Senyum menuju pesta demokrasi sejuk yang bermanfaat untuk Indonesia," tulis Anindya di Instagramnya, dikutip Sabtu (28/10/2023).

Adapun, Arsjad Rasjid yang merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk telah menjadi ketua Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar Presiden usai ditunjuk oleh koalisi pengusung Ganjar.

Sementara, Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Hal yang membuat keduanya kian menyita perhatian publik, karena keduanya Ketua dan eks Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Kala itu, tepatnya pada Juli 2021, Rosan yang merupakan eks Ketua Umum periode 2015-2020 menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Arsjad Rasjid Kadin untuk menjadi Ketua Kadin periode 2021-2026

Lantas seperti apa profil dari pemenangan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid kini dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, menyatakan cuti dari posisinya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. (INDY).

Sebelumnya, nama Arsjad telah dikenal sebagai pengusaha asal Indonesia yang telah menduduki beragam posisi di beberapa perusahaan bidang media, keuangan dan teknologi.

Di bawah payung PT Indika Energy Tbk., Arsjad kerap melakukan diversifikasi usaha dengan berinvestasi di sektor non batubara, seperti pertambangan emas, teknologi digital, hingga solusi energi terbarukan.

Bahkan, dirinya disebut-sebut mampu membesarkan aset perusahaan sekitar 7 kali lipat dari Rp 2,78 triliun menjadi Rp 18,28 triliun dalam jangka waktu 6 tahun yaitu pada periode tahun 2005-2011 melalui strategi akuisisi.

Sosok yang lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970 ini menimba ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering pada 1990.

Kemudian, melanjutkan pendidikan di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat (AS) dan memperoleh gelar Bachelor of Science pada 1993. Dia juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University AS.

Pada 2012, dia menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School AS. Pada 2013 Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris.

Rosan Roeslani

Serupa dengan Arsjad, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani telah resmi mengundurkan diri dari Wamen BUMN

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Wamen BUMN itu telah diberhentikan dengan hormat per Rabu (25/10/2023).

“Presiden telah mengabulkan permohonan pengunduran diri Wamen BUMN, Rosan P. Roeslani. Wamen BUMN ini secara resmi diberhentikan dengan hormat melalui Keppres tertanggal 25 Oktober 2023,” ucapnya melalui pesan teks, Rabu (25/10/2023).

Sebelumnya, Ari mengatakan bahwa Rosan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Wamen BUMN terhitung sejak Selasa (24/10/2023).

Untuk diketahui, Rosan telah diperkenalkan sebagai Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran dalam acara deklarasi di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (25/10/2023)

Mengutip laman resmi Pertamina, Roesan Roeslani lahir pada 31 Desember 1968. Dia merupakan lulusan S1 Keuangan di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma (1988-1992). Dia juga mendapat gelar S2 MBA dari European University, Antwerpen, Belgia (1993-1994).

Dalam perjalanan karirnya, Rosan juga pernah terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk periode 2015 - 2020. Di sela-sela dia menjabat sebagai ketum Kadin, Rosan kala itu sempat membantu dalam pemenuhan vaksin saat pandemi Covid-19.

Selain itu, dia tercatat pernah menduduki posisi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Bumi Resources Tbk, serta pendiri dan Presiden Direktur PT Recapital Advisors.

Tak berhenti sampai di situ, Rosan juga sempat menjabat sebagai Dubes ke-21 Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang dilantik pada 25 Oktober 2021. Selain menjabat Wamen BUMN, Rosan Roeslani ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak 25 Juli 2023.

