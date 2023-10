Arti Well dalam Bahasa Gaul dan Contoh Penggunaan yang Tepat

Arti well dalam bahasa gaul perlu kamu ketahui karena sering kali digunakan oleh anak muda masa kini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kata well sangat sering didengar dalam percakapan sehari-hari, namun belum semua orang tahu arti well dalam bahasa gaul. Dalam kosakata bahasa Inggris, kata well bisa termasuk sebagai kata keterangan berbentuk adjective (kata sifat), noun (kata benda) atau tergantung konteksnya.

Dalam bahasa gaul, well sering digunakan untuk mengekspresikan pujian, persetujuan, keterkejutan, atau kelegaan. Well juga bisa digunakan di awal kalimat untuk memulai atau melanjutkan pembicaraan. Well menjadi istilah kekinian yang viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter.

Arti Kata Well dalam Bahasa Gaul

Menunjukkan kesetujuan

Ketika seseorang mengatakan “well” dalam percakapan, maka itu bisa berarti ia setuju atau menyetujui apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, dalam percakapan antara teman-teman yang membicarakan rencana nongkrong, salah satu teman mengusulkan untuk pergi ke tempat makan tertentu. Teman yang lain bisa menanggapinya dengan mengatakan “well” yang artinya ia setuju untuk pergi ke tempat makan tersebut. Menunjukkan keterkejutan

Kata “well” juga dapat digunakan untuk menunjukkan keterkejutan atau kejutan atas sesuatu yang baru diketahui. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan kabar bahwa temannya akan segera menikah, ia bisa mengatakan “well, serius?!” yang artinya ia terkejut mendengar kabar tersebut. Menunjukkan keraguan

Ketika seseorang mengatakan “well” dengan nada yang sedikit meragukan, maka itu bisa berarti ia meragukan kebenaran atau keaslian sesuatu. Contohnya, ketika seseorang melihat foto temannya yang terlihat sangat cantik di media sosial, ia bisa mengatakan “well, kok kayaknya agak editan ya?”. Menunjukkan rasa kagum

Kata “well” juga dapat digunakan untuk menunjukkan rasa kagum atau terkesan terhadap sesuatu. Contohnya, ketika seseorang melihat teman yang baru saja membeli sepatu mahal, ia bisa mengatakan “well, keren banget sepatunya!”. Menunjukkan ketidakpedulian

Kata “well” juga bisa digunakan untuk menunjukkan ketidakpedulian atau tidak terlalu memperdulikan sesuatu. Contohnya, ketika seseorang melihat temannya yang sedang marah-marah karena gagal mengejar bis, ia bisa mengatakan “well, tenang aja. Nanti bis berikutnya pasti datang”.

Contoh Penggunaan Kata Well

Well Done

Artinya bagus sekali! Ungkapan ini digunakan untuk memuji seseorang yang telah melakukan sesuatu dengan baik atau berhasil mencapai sesuatu. Well, Well, Well

Artinya baik, baik, baik. Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan keterkejutan, ironi, atau sindiran terhadap sesuatu atau seseorang. Well Said

Artinya dijelaskan dengan baik! Ungkapan ini digunakan untuk menyetujui atau mengapresiasi apa yang dikatakan oleh seseorang. So, Well..

Artinya jadi, baik… Ungkapan ini digunakan untuk memulai atau melanjutkan pembicaraan yang terhenti atau ragu-ragu. Rest Well

Artinya istirahatlah dengan baik. Ungkapan ini digunakan untuk mengucapkan selamat malam atau selamat tidur kepada seseorang. Well Prepared

Artinya dipersiapkan dengan baik. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah dipersiapkan dengan baik oleh pelaku. Well Received

Artinya diterima dengan baik. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah diterima dengan baik oleh penerima.

Itulah beberapa arti well dalam bahasa gaul yang mungkin belum kamu ketahui.

