Soft Launching Kereta Cepat 1 Oktober 2023, Harga Tiket VIP Rp350.000

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa peluncuran awal (soft launching) Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) pada Minggu (1/10/2023) mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang digelar oleh Jokowi terkait dengan Integrasi Moda transportasi Publik di Istana Negara, Rabu (27/9/2023).

“Ya itu kereta api cepat Presiden mungkin akan melakukan soft launching tanggal 1 Oktober. Ya kemudian nanti ya kita lihat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Dia memastikan bahwa nantinya masyarakat sudah bisa menjajal secara langsung kereta cepat Whoosh itu pada awal Oktober mendatang.

Luhut menyebut bahwa Kepala Negara telah menginstruksikan akan ada potongan harga (diskon) agar masyarakat dapat segera merasakan kereta yang memiliki kecepatan hingga 350 kilometer per jam itu.

Sementara itu, terkait dengan harga yang dipatok untuk membeli tiket, kata Luhut juga akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Harganya mungkin akan diumumkan waktu [soft launching] oleh Presiden dan tadi baru dibicarakan Presiden akan memberikan diskon berapa lama dulu bertahap. Basically presiden itu ingin kita semua bisa menikmati dengan harga yang bagus tetapi moda ini juga jalan,” pungkas Luhut.

Berikut Daftar harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh):

1. Kelas VIP

Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.

2. Kelas I

Kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.

3. Kelas 2

Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang.

