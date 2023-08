Dukung Inovator Muda, Indah Kiat dan Tjiwi Kimia Raih Penghargaan Akselerasi Inovasi SDG

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di era globalisasi yang penuh tantangan, inovasi menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. United Nations Global Compact (UNGC) melalui Indonesia Global Compact Network (IGCN), meluncurkan program SDG Innovation (SDGI) yang mengajak para profesional muda dari segala sektor untuk menjadi inovator di masing-masing perusahaan tempat bekerja.

Program yang berjalan selama 9 bulan dengan beberapa tahapan yang harus diikuti ini bertujuan mendorong percepatan pencapaian SDGs nasional yang berkontribusi ke global. Total peserta dari Indonesia sebanyak 69 inovator dari 16 perusahaan dan akan dipilih 6 perusahaan innovator terbaik. Setelah melewati rangkaian sesi pelaporan program, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, menjadi salah satu perusahaan yang terpilih.

“Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan, kebutuhan akan inovasi sangat mendesak. Inovasi adalah jantung dari pembangunan berkelanjutan, membuka jalan untuk solusi baru yang dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi," kata Elim Sritaba, Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas saat menerima Penghargaan Akselerasi Inovasi SDG di UNIKA Atma Jaya Jakarta, Rabu (2/8/2023)

Penghargaan yang diperoleh ini juga menguatkan dedikasi dan kreativitas generasi muda Indonesia. Menurut Elim, para anak muda penerima penghargaan ini merupakan pembawa obor estafet kepemimpinan APP Sinar Mas di masa depan yang bangga dan akan terus mendukung perjalanan penting ini.

PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk telah berkomitmen untuk pengelolaan limbah berkelanjutan melalui proyek "Kolaborasi Pengelolaan Limbah Berkelanjutan: IKPP Serang dan Bank Sampah Digital." Inisiatif ini mengintegrasikan teknologi dan partisipasi komunitas untuk menciptakan solusi pengelolaan limbah yang efektif.

Sedangkan, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupaya mendorong energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia melalui proyek "Green Energy: Solar Panel Installation." Inisiatif ini berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan memberikan akses energi yang andal bagi masyarakat lokal.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyoroti potensi besar Indonesia dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, serta harapan akan kolaborasi lebih lanjut dengan Tim Inovator untuk mewujudkan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.

Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono menekankan pentingnya program ini sebagai katalisator untuk meningkatkan keterampilan dan talenta kreativitas dalam pemecahan masalah, serta penerapan ketajaman bisnis untuk pengembangan produk dan layanan baru.

Melalui berbagai kolaborasi dan inisiatif yang telah dicanangkan, acara penganugerahan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat dukungan sektor swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini juga menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja sama dan inovasi, Indonesia dapat mencapai target SDG dengan lebih cepat dan efektif.

Pada kesempatan yang sama, Vivi Yulaswati, Deputy for Maritime Affairs and Natural Resources National Coordinator of SDGs Kementerian PPN/ BAPPENAS, menekankan peran perusahaan dalam mendorong inovasi. Hal senada juga dikatakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melihat program ini sebagai langkah penting menuju Jakarta yang lebih berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News