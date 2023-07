Tunjuk Budi Arie Jadi Menkominfo Jelang Lengser, Jokowi Disindir Media Malaysia

Bisnis.com, SOLO - Jokowi baru saja melantik Ketum Projo (relawan Jokowi) Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate.

Yang jadi persoalan, Budi Arie Setiadi ini dianggap sebagai loyalis Jokowi lantaran sebelumnya menjabat sebagai Ketum Projo (relawan Jokowi).

Ternyata, kabar ini sampai juga di telinga media Malaysia, The Star. Dalam berita yang diunggah Senin, 17 Juli 2023, The Star menyoroti tentang manuver Joko Widodo yang menunjuk loyalisnya sebagai Menteri.

Lebih lanjut, media Malaysia tersebut juga menghubungkan hal ini dengan Pemilu yang akan diselenggarakan Indonesia pada 2024 mendatang.

"Jokowi appoints loyalist to Cabinet, in reshuffle ahead of polls (Jokowi melantik loyalis Kabinet, dalam perombakan jelang pemilu)," judul berita media tersebut.

Di badan berita, The Star menulis bahwa Budi adalah mantan wakil menteri di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sekaligus mengepalai Projo.

Projo sendiri sebuah organisasi relawan yang telah mendukung Jokowi sejak 2014.

Dalam beritanya pula, media Malaysia tersebut mengatakan jika Jokowi tengah mengumpulkan pendukungnya di pemerintahan sebelum dirinya lengser.

"Perombakan Kabinet mencakup penunjukan beberapa wakil menteri dan secara luas dilihat sebagai langkah Presiden untuk menempatkan pendukungnya dalam pemerintahan sebelum pemilihan umum Februari mendatang," bunyi keterangan dalam artikel tersebut.

