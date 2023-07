Jokowi Reshuffle Kabinet: Profil Pahala Mansury, Wamen BUMN Digeser Jadi Wamenlu

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak (reshuffle) kabinetnya pada hari ini, Senin (17/7/2023). Salah satu menteri yang terdampak adalah Pahala Mansury, yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN.

Pahala dikabarkan akan digeser Jokowi menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) mendampingi Menlu Retno Marsudi.

Berdasarkan informasi yang beredar, Jokowi akan melakukan pelantikan menteri dan wamen di sejumlah pos, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN).

Profil Pahala Mansury

Sebelum menjadi Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury tercatat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 27 November 2019 dan dinyatakan efektif oleh OJK pada 10 Februari 2020.

Sebelum didapuk menjadi Dirut BTN, Pahala menduduki posisi di sejumlah BUMN. Pada periode September 2018 hingga November 2019, dia menduduki posisi Direktur Keuangan di PT Pertamina (Persero).

Pada April 2017 hingga September 2018, Pahala menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Adapun, Pahala lama berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jabatan terakhirnya di bank dengan kode emiten BMRI ini adalah sebagai Direktur Treasury & Market selama dua tahun, yaitu Maret 2015 hingga April 2017.

Sebelumnya, pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini lama menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy di Bank Mandiri dari Mei 2010 hingga Maret 2015. Adapun, setelah lulus dari UI, Pahala melanjutkan pendidikan Master of Business Administration in Finance di Leonard N Stren. Schoolf of Business New York University pada 1994 hingga 1999.

