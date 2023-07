Ini 12 Pondok Terbaik di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Semester baru bagi pelajar akan segera dimulai. Banyak juga pelajar yang lulus untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ada juga yang memilih ke ke pondok pesantren.

Pondok pesantren menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk dijadikan tempat belajar. Dilihat dari demografi masyarakat yang mayoritas Muslim, pondok pesantren di Indonesia termasuk banyak. Beberapa di antaranya juga populer dan banyak diminati oleh masyarakat karena pengajarnya, ilmunya, fasilitasnya, bahkan alumninya.

Dilansir dari Gramedia, Kamis (6/7/2023), pondok pesantren awalnya ada saat ajaran Islam masuk ke Indonesia. Pesantren pada umumnya muncul karena banyak orang yang ingin belajar dari kiai di suatu tempat. Karena semakin banyak, muncul inisiatif untuk membangun asrama atau tempat belajar di samping rumah kiai.

Pesantren di Indonesia memiliki peran besar untuk kemajuan Islam dan Indonesia. Menurut catatan, kegiatan belajar mengajar ini sudah ada sejak 1596. Pada masa itu, tempat belajar para siswa atau santri dibuat secara sederhana. Namun, tempat belajar ini semakin lama semakin bagus dengan fasilitas yang lengkap.

Berikut beberapa pesantren yang ada di Indonesia:

1. Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor

Pondok pesantren yang berada di Ponorogo, Jawa Timur ini merupakan salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia. PM Gontor ini sudah berdiri sejak 20 September 1926 dan didirikan oleh tiga putra Kiai Santoso Anom Besari yang dikenal sebagai Trimurti, yakni KH Ahmad Sahal, KH Zainudin Fananie, dan KH Imam Imam Zarkasyi.

2. Pondok Pesantren Langitan

Pondok pesantren yang juga terletak di Jawa Timur, tepatnya di Tuban, ini merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Pondok pesantren ini telah berdiri sejak 1852.

Pendidikan yang ada di pondok pesantren ini setara dengan PAUD hingga SMA. Ada juga pendidikan untuk guru bernama Pendidikan Guru Taman Pendidikan Al-Quran.

3. Pondok Pesantren Sidogiri

Pesantren yang dibuat oleh Sayyid Abdurrahman terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Dilansir dari situs resminya, pondok pesantren ini memiliki dua versi tentang tahun berdirinya, yakni 1718 atau 1745. Untuk masuk ke dalam pondok pesantren ini, biaya pendidikan per bulannya mulai dari Rp640.000 per bulan

4. Pondok Pesantren Darunnajah

Pondok pesantren ini terletak di Jakarta dan memiliki 20 cabang di seluruh Indonesia. Jenjang pendidikan di pondok pesantren ini lengkap dari PAUD hingga perguruan tinggi. Selain belajar agama dan ilmu lainnya, pondok pesantren ini juga memiliki kegiatan non-akademik, seperti olahraga dan ekstrakurikuler lainnya.

5. Pondok Pesantren Lirboyo

Berlokasi di Kediri, Jawa Timur, pondok pesantren ini juga termasuk ke dalam daftar pesantren tertua. Pondok Pesantren Lirboyo sudah berdiri sejak 1910 bahkan santrinya pernah berpartisipasi dalam perjuangan bangsa, seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Banyak program pendidikan yang ada di sini, contohnya program Al-Quran Bin Nadzri, Bil Hifdzi, Juz Amma, dan banyak lagi.

6. Pondok Pesantren Nur El Falah

Kota Serang, Banten juga terkenal memiliki banyak pondok pesantren yang bagus, termasuk Pondok Pesantren Nur El Falah yang berdiri sejak 1943. Jenjang pendidikan yang tersedia di sini ada dari SD hingga SMA. Pondok pesantren modern ini sering melakukan banyak aktivitas yang mengasah minat dan bakat santrinya saat masa belajar atau setelahnya, seperti lomba adzan, lomba cerdas cermat, fashion show, lomba olahraga, dan lainnya.

7. Pondok Pesantren Al Anwar Sarang

Pesantren Al Anwar telah hadir sejak 1967 di Sarang Rembang, Jawa Tengah. Pesantren ini awalnya merupakan sebuah kelompok pengajian yang didirikan oleh KH. Ahmad Syuaib dan KH. Zubair Dahlan. Kemudian kelompok pengajian ini berkembang dan mendirikan tiga kompleks bangunan, Kompleks A, B, dan C. Biaya pendidikan menjadi santri baru di Al Anwar adalah mulai dari sekitar Rp640.000 per tiga bulan dan Rp1.971.000 per 11 bulan.

8. Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah

Selain di Pulau Jawa, pondok pesantren juga banyak di pulau-pulau lain, seperti di Sumatra. Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah berlokasi di Medan sejak 18 Oktober 1982. Pendiri dari pondok pesantren ini adalah alumni Pondok Pesantren Gontor. Kurikulum pengajaran di sini merupakan gabungan dari MI Padang Panjang dan model pengajaran pesantren-pesantren di Jawa.

9. Pondok Pesantren Tebuireng

Pondok pesantren yang tersedia untuk SD hingga kuliah adalah Tebuireng. Pondok pesantren ini terletak di Jombang, Jawa Timur sejak 1899. Sistem pengajaran pesantren ini adalah metode sorogan atau siswa membacakan mata pelajaran kitab kuningnya di depan guru dan bandongan (kyai membaca kitab dan siswa menafsirkannya).

10. Pondok Pesantren Daar El Qolam

Telah berdiri sejak lama, yakni 20 Januari 1968, pondok pesantren ini terletak di Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak mengajarkan berdasarkan kitab-kitab klasik, pesantren modern ini mengajarkan pendidikan agama maupun pendidikan umum dengan pendekatan metode pengajaran yang modern. Pendaftaran pondok pesantren ini seharga Rp500.000 dan biaya pendidikannya mulai dari Rp2,9 juta.

11. Pondok Pesantren Raudlatul Makfufin

Berbeda dari pondok pesantren biasanya, PP Raudlatul Makfufin merupakan pondok pesantren khusus untuk tunanetra. Pondok pesantren ini terletak di Kota Tangerang Selatan, Banten. Yayasan Raudlatul Makfufin telah membuat Al-Quran braille yang juga digunakan untuk pembelajaran di pondok pesantrennya. Tidak hanya belajar keagamaan dan ilmu teori, PP Raudlatul Makfufin juga mengajarkan aktivitas luar, seperti olahraga, dan praktik komputer.

12. Pondok Pesantren Asshiddiqiyah

PP Asshidiqiyah didirikan pada Juli 1985 oleh Dr. KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ. PP ini memiliki 11 cabang di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Lampung. Program pendidikan yang ada di PP ini adalah untuk SMP dan SMA. Selain menggunakan bahasa Indonesia dalam pengajarannya, PP Asshiddiqiyah juga menggunakan bahasa Arab dan Inggris.

