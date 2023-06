Jelang Iduladha, Jokowi Temukan Harga Sejumlah Komoditas Pangan Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan harga komoditas pangan mengalami kenaikan jelang perayaan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah.

“Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga Rp3.0000 hingga Rp32.000 ini sudah mencapai Rp50.000. Nanti akan saya cek, mungkin ada problem di supply-nya atau pasokannya,” katanya kepada wartawan usai meninjau harga komoditas di Pasar Palmerah, Senin (26/6/2023).

Jokowi tak menampik bahwa Iduladha menjadi salah satu alasan kenaikan harga pangan di masyarakat, meski begitu orang nomor satu di Indonesia itu menilai kenaikan harga saat ini terlampau tinggi.

“Ya mungkin juga [karena menjelang Iduladha], tetapi naiknya terlalu tinggi dari harga Rp3.0000--Rp32.000 ke Rp50.000. Ya, biasa harga kalau ayam kan naik kan turun lagi. Nanti, akan saya cek di lapangan nanti,” pungkas Jokowi.

Sekadar informasi, mayoritas bahan pangan seperti beras, cabai, hingga daging ayam ras masih mengalami kenaikan harga secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Sabtu (24/6/2023), beras premium naik 0,44 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.610 per kilogram (kg).

Kenaikkan juga terjadi untuk beras medium dan kedelai. Masing-masing naik 0,25 persen jadi Rp11.850 per kg dan 1,01 persen jadi Rp12.980 per kg.

Sementara itu, bawang merah turun 0,90 persen jadi Rp37.500 per kg dan bawang putih naik 0,32 persen jadi Rp37.520 per kg.

Untuk jenis cabai kompak mengalami kenaikkan. Cabai merah keriting naik 1,24 persen jadi Rp35.220 per kg, cabai rawit merah naik 0,69 persen jadi Rp40.820 per kg. Kemudian daging sapi naik 0,32 persen jadi Rp135.690 per kg.

Selanjutnya kenaikkan juga terjadi untuk harga daging ayam ras yang jadi Rp37.930 per kg, telur ayam ras naik 0,10 persen jadi Rp30.380 per kg, dan gula konsumsi naik 0,48 persen jadi Rp14.550 per kg.

