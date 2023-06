Kuda-Kuda JPMorgan Usai Akuisisi First Republic, Tutup Kantor Cabang dan PHK Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA - JPMorgan Chase & Co telah mengakuisisi bank regional Amerika Serikat (AS) yang bangkrut, First Republic Bank. Sejumlah langkah pun dilakukan pasca akuisisi, seperti menjalankan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan dan menutup seperempat kantor cabang.

JPMorgan Chase & Co mengakuisisi First Republic Bank dengan mengambil alih sebagian besar asetnya yang disita oleh regulator perbankan AS. Aset First Republic Bank sendiri disita karena bank regional AS ini bangkrut setelah pelarian deposito besar-besaran.

Kesepakatan akuisisi First Republic Bank oleh JPMorgan sendiri mencakup pengambilalihan pinjaman senilai US$173 miliar, sekuritas US$30 miliar, dan deposito US$92 miliar dari First Republic Bank.

Kemudian, 84 kantor bank milik First Republic yang berada di delapan negara bagian akan dibuka kembali sebagai cabang JPMorgan.

Sementara itu, usai akuisisi, JPMorgan gencar menangani First Republic. Terbaru, JPMorgan akan menutup 21 cabang First Republic Bank atau seperempat dari total kantor bank pada akhir tahun ini.

Juru bicara JPMorgan mengatakan tujuan penutupan kantor cabang itu adalah untuk mengintegrasikan pemberi pinjaman yang gagal ke dalam operasional bank. "Lokasi-lokasi kantor cabang ini memiliki volume transaksi yang relatif rendah dan umumnya berada dalam jarak berkendara singkat dari kantor First Republic lainnya," kata juru bicara JPMorgan dikutip dari Reuters pada Sabtu (3/6/2023).

Selain itu, JPMorgan telah lebih dahulu menjalankan aksinya menangani First Republic Bank dengan memangkas ribuan karyawan bank bangkrut itu. Pada pekan lalu, sekitar 500 karyawan di berbagai departemennya di-PHK. Beberapa pekan sebelumnya, 1.000 orang di First Republic Bank juga terkena PHK.

PHK itu memengaruhi karyawan di seluruh bisnis utama bank, mulai dari konsumen, perbankan komersial, manajemen aset dan kekayaan, serta teknologi dan operasi.

Namun, JPMorgan menjelaskan bahwa 100 karyawan yang terkena dampak penutupan cabang akan ditawari penugasan transisi selama enam bulan. Setelah itu, mereka juga berhak melamar peran lain di JPMorgan yang saat ini menyediakan 13.000 lowongan pekerjaan.

First Republic sendiri menjadi salah satu bank yang mengalami kegagalan pada awal tahun ini menyusul bank-bank lainnya asal AS seperti Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank. First Republic sendiri menjadi pemberi pinjaman AS terbesar yang gagal sejak 2008 dan disita oleh regulator.

Sementara JPMorgan adalah pemberi pinjaman AS terbesar, dengan lebih dari 296.000 karyawan dan 4.800 cabang.

