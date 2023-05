Trump: Jika Presiden, Saya Bereskan Perang Rusia Vs Ukraina dalam 24 Jam

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa jika dirinya menjadi Presiden AS, maka dia akan membereskan perang antara Rusia vs Ukraina dalam 24 jam.

Melansir TASS, Kamis (11/5/2023), Trump menyampaikan hal itu dalam dalam Program Balai Kota CNN.

Untuk itu, dia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengakhiri perang di Ukraina.

"Saya tidak berpikir tentang menang dan kalah. Saya berpikir tentang menyelesaikannya, sehingga kita berhenti membunuh semua orang," katanya.

Trump menjelaskan bahwa jika dia menjadi presiden, dia akan menyelesaikan konflik tersebut dalam waktu 24 jam.

Trump menambahkan bahwa dia menganggap Putin sangat pintar. Namun, menurut mantan presiden AS itu, Putin melakukan kesalahan dengan melancarkan operasi militer khusus.

Dia juga menunjukkan bahwa ini bukan waktunya untuk melabeli Presiden Rusia sebagai penjahat perang.

"Jika Anda mengatakan dia [Putin] seorang penjahat perang, akan jauh lebih sulit untuk membuat kesepakatan untuk menghentikan hal ini," kata Trump.

Dia menambahkan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dibicarakan nanti.

Seperti diketahui, Trump adalah bakal capres dari Partai Republik pada Pilpres AS tahun 2024. Dia bersaing ketat dengan politikus lain untuk berebut tiket capres.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News