Kumpulan Ucapan Idulfitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idulfitri tahun ini jatuh pada Sabtu (21/4/2023).

Memberikan ucapakan Idulfitri baik kepada sahabat, keluarga, pasangan, atau teman kerja sangat berarti bagi mereka yang merayakannya.

Adapun ucapan Idulfitri merupakan bentuk sederhana yang dapat diberikan kepada sahabat, keluarga, pasangan, yang sedang merayakan Idulfitri.

Ucapan Idulfitri yang baik dapat menyentuh perasaan hingga mempererat hubungan baik dengan orang-orang tertentu.

Oleh karena itu, berikut pilihan ucapan Idulfitri 2023 dalam bahasa Inggris dan terjemaha Indonesia yang dapat dijadikan referensi.

Ucapan Idulfitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan Indonesia

1. May the joy of Eid-ul-Fitr fill your heart and home with love and happiness.

(Semoga kegembiraan Idulfitri mengisi hati dan rumahmu dengan cinta dan kebahagiaan.)

2. Wishing you a blessed Eid-ul-Fitr, filled with peace, prosperity and happiness.

(Selamat Idulfitri yang diberkati, dipenuhi dengan kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan.)

3. May Allah's blessings be with you today, tomorrow and always. Eid Mubarak!

(Semoga berkah Allah bersama kamu hari ini, besok dan selamanya. Selamat Idulfitri!)

4. May this Eid bring joy and love to your heart and create all the opportunities of success for you!

(Semoga Idulfitri ini membawa kegembiraan dan cinta dalam hatimu serta menciptakan segala kesempatan kesuksesan untukmu!)

5. Wishing you a wonderful Eid-ul-Fitr filled with happiness and blessings.

(Selamat Idulfitri yang indah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan berkah.)

6. May the magic of Eid bring happiness and peace to your life.

(Semoga keajaiban Idulfitri membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Selamat Idulfitri!)

7. May the joy of Eid-ul-Fitr fill your heart and home with love and happiness.

(Semoga kegembiraan Idulfitri mengisi hati dan rumahmu dengan cinta dan kebahagiaan.)

8. Wishing you a blessed Eid-ul-Fitr, filled with peace, prosperity and happiness.

(Selamat Idulfitri yang diberkati, dipenuhi dengan kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan.)

9. May Allah's blessings be with you today, tomorrow and always. Eid Mubarak!

(Semoga berkah Allah bersama kamu hari ini, besok dan selamanya. Selamat Idulfitri!)

10. May this Eid bring joy and love to your heart and create all the opportunities of success for you!

(Semoga Idulfitri ini membawa kegembiraan dan cinta dalam hatimu serta menciptakan segala kesempatan kesuksesan untukmu!)

11. Wishing you a wonderful Eid-ul-Fitr filled with happiness and blessings.

(Selamat Idulfitri yang indah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan berkah.)

12. May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak!

(Semoga hari yang istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran untuk semua orang. Selamat Idulfitri!)

13. Sending you warm wishes on Eid-ul-Fitr and wishing that it brings your way ever joys and happiness. Remember me in your prayers.

(Mengirimkan doa dan harapan hangat pada Idulfitri, semoga membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Ingatlah aku dalam doamu.)

14. May this Eid be the beginning of another blessed year full of happiness and success.

(Semoga Idulfitri ini menjadi awal dari tahun yang penuh berkah, kebahagiaan dan kesuksesan.)

15. May the divine blessings of Allah bring you hope, faith, and joy on Eid-ul-Fitr and forever. Happy Eid!

(Semoga berkah ilahi Allah membawa harapan, iman, dan kebahagiaan untukmu pada Idulfitri dan selamanya. Selamat Idulfitri!)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News