Bisnis Indonesia Raih 5 Penghargaan SPS Awards 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia memenangkan total lima penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2023. SPS Awards merupakan ajang penghargaan tahunan kepada insan media massa, universitas, dan media korporat.

Pada malam penghargaan SPS Awards, Senin (20/3/2023), Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Rahayuningsih hadir langsung untuk menerima penghargaan.

"Kami tentunya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ini adalah bentuk kerja keras dan kreatif Redaksi Bisnis Indonesia," ujar perempuan yang akrab disapa Ayu ini, di Ballroom Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Penghargaan pertama yang diraih oleh Bisnis Indonesia yakni Silver Winner kategori Indonesia Young Readers Awards.

Setelah itu, Bisnis Indonesia kembali memenangkan Gold Winner di seluruh sub kategori media digital terbaik. Media ekonomi dan bisnis itu menyabet dua Gold Winner sekaligus untuk sub kategori Best of Social Media dan Best of Website Media pada Indonesia Digital Media Awards.

Terakhir, sebelum penghujung acara, Bisnis Indonesia kembali mendapatkan dua piala Silver Winner untuk kategori Cover Terbaik Koran Nasional Indonesia Print Media Awards.

Untuk diketahui, ajang penghargaan tersebut ditentukan dengan penilaian penjurian yang berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari jurnalis senior, perusahaan pers, perusahaan public relations, dan lain-lain. Proses penjurian sudah dilakukan sejak empat bulan lalu melalui proses entry hingga tahap akhir.

Terdapat total lima kategori penghargaan yang diberikan oleh SPS pada acara tahun ini, yaitu Indonesia Print Media Awards (IPMA), Indonesia iN-house Magazine Awards (InMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA), dan Indonesia Digital Media Awards (IDMA).

