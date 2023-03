Silicon Valley Bank (SVB) Bangkrut, Menkeu AS Turun Tangan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen turun tangan mengatasi masalah bangkrutnya Silicon Valley Bank (SVB), yang dikhawatirkan berdampak sistemik ke industri keuangan dan startup.

Regulator AS bergegas menyita aset Silicon Valley Bank (SVB) pada hari Jumat (10/3/2023) setelah menyatakan SVB bangkrut. Silicon Valley, bank terbesar ke-16 di negara itu, bangkrut setelah deposan, yang sebagian besar perusahaan teknologi dan perusahaan yang didukung modal ventura, bergegas menarik uang mereka minggu ini karena kecemasan atas situasi bank menyebar.

Bank tidak dapat lagi mengatasi penarikan besar-besaran pelanggannya dan upaya terakhirnya untuk mengumpulkan pendanaan baru tidak berhasil.

Baca Juga : Silicon Valley Sepi Peminat, Giliran 4 Wilayah Ini jadi Incaran

Oleh karena itu, otoritas AS secara resmi mengambil alih bank tersebut dan mempercayakan pengelolaannya kepada badan AS yang bertanggung jawab untuk menjamin simpanan, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Sedikit diketahui masyarakat umum, SVB berspesialisasi dalam pembiayaan start-up dan telah menjadi salah satu bank terbesar di AS berdasarkan ukuran aset. Pada akhir tahun 2022, SVB memiliki aset sebesar $209 miliar atau sekitar Rp3.197,7 triliun (estimasi kurs Rp15.300 per dolar AS) dan sekitar US$$175,4 miliar atau Rp2.683,62 triliun dalam deposito.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen memanggil beberapa regulator sektor keuangan bersama pada hari Jumat untuk membahas situasi tersebut, mengingatkan mereka bahwa dia memiliki "kepercayaan penuh" pada kemampuan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dan bahwa sektor perbankan tetap "tangguh".

Baca Juga : OJK: Lembaga Penjamin Polis Berikan Kepastian Pembayaran Klaim Asuransi

Di luar kantor pusat bank Santa Clara di California pada hari Jumat, beberapa nasabah yang gugup bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mengakses dana mereka, beberapa mencoba menebak apa yang terjadi melalui pintu kaca yang tertutup.

Di bagian depan, selembar kertas FDIC mengatakan mereka dapat, mulai Senin (13/3/2023), menarik hingga US$250.000 atau sekitar Rp3,82 miliar.

"Ini tidak bagus. Banyak [pemodal ventura] yang lebih besar memiliki simpanan yang sangat tinggi di sini," kata seorang nasabah yang tidak mau disebutkan namanya, mengutip Euronews. Bos Startup, menggunakan SVB untuk membayar karyawannya dan kebangkrutan itu mengkhawatirkan mereka.

Baca Juga : Coworking Space CoHive Bangkrut, Sempat Disuntik Rp600 Miliar oleh East Ventures Hingga Softbank

Di pasar keuangan, gerakan panik dimulai pada hari Kamis, setelah SVB mengumumkan bahwa pihaknya berusaha untuk mendapatkan modal dengan cepat untuk mengatasi penarikan besar-besaran pelanggannya. Posrtofolio SVB mencapai US$21 miliar atau sekitar Rp321,3 triliun, dan mengalami kerugian $1,8 miliar atau sekitar US$27,54 triliun.

Pengumuman tersebut mengejutkan investor dan menghidupkan kembali kekhawatiran tentang kesehatan seluruh sektor perbankan, terutama dengan kenaikan suku bunga yang cepat, yang menurunkan nilai obligasi dalam portofolio mereka dan meningkatkan biaya kredit.

Empat bank terbesar AS kehilangan US$$52 miliar di pasar saham pada hari Kamis dan setelah itu, bank-bank Asia dan kemudian Eropa menggelepar.

Di Paris, saham Société Générale turun 4,49 persen, BNP Paribas 3,82 persen dan Crédit Agricole 2,48 persen. Di tempat lain di Eropa, bank Jerman Deutsche Bank turun 7,35 persen, bank Inggris Barclays 4,09 persen dan UBS Swiss 4,53 persen.

Di Wall Street, bank-bank besar pulih Jumat setelah kekalahan hari sebelumnya JPMorgan Chase naik 2,54 persen sementara Bank of America dan Citigroup kehilangan kurang dari 1 persen.

"Seperti yang sering terjadi di bidang keuangan, masalahnya tidak muncul seperti yang kami harapkan," kata Alexander Yokum dari CFRA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :