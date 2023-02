Profil Eric Yuan CEO Zoom yang PHK 1.300 Karyawan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menghadapi situasi ekonomi global yang tak menentu, Eric Yuan sebagai CEO dan pendiri Zoom Video Communications Inc memutuskan memangkas sekitar 1.300 karyawan.

Melansir Bloomberg pada Rabu (8/2/2023, Eric Yuan juga mengungkapkan memotong gajinya sendiri sampai 98% dan menyerahkan bonus perusahaan untuk tahun fiskal saat ini.

Diketahui, Yuan menerima pokoknya sebesar US$301.731 tahun lalu, dan total kompensasi yang diterimanya untuk tahun fiskal 2022 mencapai US$1,1 juta.

Kendati demikian, Yuan sempat memperoleh peningkatan kekayaan yang luar biasa selama pandemi COVID-19.

Zoom menjadi salah satu pilihan alternatif untuk mengadakan rapat online. Sehingga Zoom mendapat manfaat dari peralihan ke pekerjaan dari kentor ke model daring.

Tercatat pada 1 September 2020, kekayaan bersih Yuan diperkirakan mencapai US$16,4 miliar, angka 360% lebih tinggi dari kekayaan bersihnya pada awal tahun.

Profil Profil Eric Yuan CEO Zoom Video Communications, Inc

Eric S Yuan merupakan penguasa yang lahir pada 20 Februari 1970 diTai'an, Provinsi Shandong, Tiongkok.

Jiwa bisnisnya sudah muncul kalabelia, misalnya saat masih kelas 4 SD, dia mengumpulkan sisa-sisa tembaga kontruksi untuk mendapatkan sejumlah uang.

Adapun ide untuk mendirikan Zoom Video Communications, Inc muncul ketika Yuan menjadi mahasiswa Shandong University of Science and Technology mengambil jurusan matematika terapan dengan minor dalam aplikasi komputer.