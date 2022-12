300 Ribu Lebih WNI di Malaysia Potensi Tidak Punya Kewarganegaraan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 325.477 WNI berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless di Malaysia.

Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Nasional (Komnas) HAM RI Anis Hidayah mengatakan, bahwa Konsulat Jenderal Indonesia di Malaysia mencatat WNI yang berpotensi menjadi stateless di Sabah Malaysia. Sebanyak 151.979 orag di Kinabalu dan 173.498 orang di Tawau. Total keseluruhan 325.477 orang.

Komnas HAM bersama dengan Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) dan Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang permasalahan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan di Sabah, Malaysia pada 23 April 2019.

Baca Juga : Komnas HAM Dorong 6 Oknum TNI yang Mutilasi Warga Sipil di Papua Dihukum Berat dan Dipecat

Selain itu, lanjut Anis, berdasarkan data Komnas HAM, Malaysia menjadi negara tertinggi yang diadukan terkait permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI).

Atas dasar hal tersebut, Komnas HAM merekomendasikan Pemerintah Indonesia membentuk tim kerja khusus untuk menangani PMI dan anak-anak yang kehilangan kewarganegaraan tersebut.

Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait dalam menangani permasalahan PMI.

Baca Juga : Pengumuman! Singapura Buka Lowongan Kerja bagi Tenaga Kesehatan Indonesia

"Serta menempatkan peran masyarakat sipil sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengupayakan perlindungan PMI sesuai dengan standar HAM," tambahnya pada Minggu (18/12/2022).

Seperti diketahui, Hari Pekerja Migran Internasional diperingati setiap 18 Desember sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi International Convention on the Protection of All the Rights of Migrant Workers and Their Families 1990 atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990.

"Peringatan Hari Pekerja Migran ke-32 tahun ini penting bagi Pemerintah Indonesia, yang merupakan negara pengirim, untuk merefleksikan perlindungan mereka yang sering disebut pahlawan devisa," ujar Anis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :