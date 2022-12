AS Berencana Latih 800 Tentara Ukraina Tiap Bulan di Jerman

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) berencana memperluas pelatihan militer yang diberikan kepada pasukan Ukraina di Jerman. Pada tahun depan, AS akan melatih 800 prajurit setiap bulannya di Jerman seperti dilansir dari New York Times, Jumat (16/12/2022).

Saat ini, sekitar 300 orang prajurit Ukraina sedang dilatih di pangkalan Angkatan Darat AS di Grafenwoehr setiap bulan. Berdasarkan laporan, bahwa jumlah prajurit Ukraina yang dilatih tersebut bisa meningkat lagi menjadi 600-800 orang mulai tahun depan.

Sementara itu, sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia ke Ukraina, AS telah melatih sebanyak 3.100 tentara Ukraina.

Berdasarkan data, sebanyak 610 prajurit Ukraina dari keseluruhan jumlah tersebut, yang dilatih dalam penggunaan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi atau HIMARS, dilansir dari TASS, Jumat (16/12/2022).

Program pelatihan militer oleh AS yang baru akan jauh lebih intensif dan komprehensif dibanding kursus yang diambil tentara Ukraina di Polandia dan Inggris. AS sebelumnya juga telah mengatakan akan mengirim sistem rudal patriot ke Ukraina, untuk pertahanan.

Letnan kolonel Angkatan Darat yang memimpin kebijakan Ukraina di Gedung Putih, Alexander Vindman mengatakan bahwa sistem patriot akan mampu menghadapi banyak serangan Rusia.

Salah satu pejabat mengatakan bahwa pasukan Ukraina kemungkinan akan dilatih di Jerman sebelum sistem rudal patriot dikirim AS ke Ukraina.

Vindman mengatakan bahwa pelatihan untuk pasukan Ukraina itu bisa memakan waktu selama beberapa bulan.

