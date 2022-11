Usai Gala Dinner G20 Presiden Prancis Macron Pulang Jalan Kaki, Warga Histeris

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG - Ada yang menarik dalam gelaran G20 hari ini. Usai menghadiri gala dinner yang di gelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Jimbaran, Bali pada Selasa (15/11/2022), Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan kaki sepanjang Jl Raya Uluwatu, Jimbaran, Bali.

Macron yang tengah berjalan itu langsung dikerumuni oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan GWK. Dengan pengawalan ketat, Macron menyapa semua masyarakat yang antusias ingin melihat Macron lebih dekat.

"Hello, how are you," tanya Macron kepada masyarakat.

Sejumlah masyarakat tak melewatkan kesempatan langka tersebut untuk berfoto bersama Macron.

Salah satu pengawal Macron, Raylon, mengungkapkan alasan Macron memilih untuk berjalan kaki usai menghadiri gala dinner G20.

"Bapak ingin jalan-jalan, melihat bagaimana rakyat Indonesia di sini," kata Raylon kepada Bisnis, Selasa (15/11/2022).

Sementara itu, sejumlah warga cukup kaget melihat Macron yang memilih berjalan kaki untuk menyapa masyarakat sekitar.

"Seneng banget, ganteng banget. Bener-bener merakyat, dia mau turun gitu loh, beda sama presiden lain yang langsung jalan. Suka banget lihatnya, sampai kaget saya. Tadi sempat salaman," kata Ayu (23) dan Lina (13).

