Penasaran Aneka Kuliner Nusantara untuk Petinggi G20? Ini Bocorannya!

Bisnis.com, BADUNG – Makanan seperti halnya seorang kawan, dia menyambut dan membuka ruang obrolan bagi para penikmatnya sehingga bukan menjadi hal lumrah bagi orang Indonesia untuk bertegur sapa melalui rasa.

Hal tersebut yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghangatkan suasana malam bersama dengan pemimpin Negara G20 di Garuda Wisnu Kencana Park, pada Selasa (15/11/2022).

Indonesia sebagai tuan rumah menyajikan menu Nusantara, Pemerintah menyajikan makanan pembuka (appetizer) bertema Aneka Ratna Mutumanikam (Diversity in One/Berbeda dalam Satu) yang menyajikan Mango, Rumput Laut, Jicama dan Salad Pomelo in Balinese Rujak Dressing, Scallop, Soft Shell Crab, serta Manadonese Crab meat corn fritter.

Selanjutnya, untuk Main Course bertema Nusantara pemimpin Negara G20 turut disajikan Lampung tenderloin Wagyu Beef in West Sumatran Rendang Sauce; Cassava and Potato mousseline, steamed cod, baby carrot with Likupangnese salsa, asparagus in Balinese turmeric dressing, dan balado eggplant puree.

Jamuan pun ditutup dengan makanan bertema Nusantara Delight yang terdiri dari Aceh chocolate mousse, rice tuille, mango gel, black glutinous rice with grated coconud, dan Mango coulis.

Sebelumnya, untuk jamuan makan siang tamu Negara menyantap berbagai macam menu untuk vegetarian. Bagi yang non vegetarian menu pembuka disajikan selada udang Bangka, cumi bumbu rujak, dan sate pusut Mandalika.

Untuk menu utama tersedia panggang ikan barramundi bumbu Bali, terik sirloin wagyu dan nasi ungu urap sayur yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Makanan utama ini didampingi emping Yogya dan kerupuk udang sedangkan untuk makanan penutup berupa pudding Nangka dan kelapa muda disiram gula palem.

Untuk vegetarian menu pembuka terdiri dari selada tahu Bangka,bunga labu bumbu rujak dan sate pusut nangka Mandalika sedangkan menu utama berupa labu panggang bumbu Bali, terik tempe bacem dan nasi ungu urap sayur juga emping Yogya yang renyah. Juga sebagai makanan penutup sama dengan menu non vegetarian.

