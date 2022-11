Pidato Lengkap Jokowi di KTT G20 Bali: Bahas Perang hingga Pilkades

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali yang bertempat di The Apurva, Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Selasa (15/11/2022).

Dalam sesi pembukaan, Jokowi berpidato soal pentingnya KTT G20 Bali di tengah kondisi dunia yang dilanda krisis ekonomi dan geopolitik.

"Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa, krisis demi krisis terjadi, pandemi Covid-19 belum usai tetapi rivalitas terus menghadang, perang terjadi, dan dampak dari berbagai krisis tersebut dalam ketahanan pangan, energi, dan keuangan dirasakan di seluruh dunia terutama Negara berkembang," ujar Jokowi di hadapan kepala negara G20, Selasa (15/11/2022).

KTT G20 yang mempertemukan para pemimpin negara anggota G20 dimulai sekitar pukul 10.00 WITA pada Senin (15/11/2022). Konferensi itu berlangsung di The Apurva Kempinski Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu berlangsung di ruangan dengan jejeran meja berbentuk persegi. Jokowi duduk di bagian tengah karena merupakan Presidensi G20 2022, sehingga memimpin jalannya KTT. Di sebelah kanan Jokowi terdapat Perdana Menteri India Narendra Modi.

Lalu, di sebelah kiri Jokowi terdapat Pedana Menteri Italia Giorgia Meloni. Jokowi, Modi, dan Meloni berada di titik tengah pertemuan itu karena merupakan Troika G20.

Berikut isi pidato lengkap Presiden Jokowi saat pembukaan KTT G20 Bali

Yang Mulia, Para Pemimpin, dengan ini saya nyatakan KTT G20 dibuka.

Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia

Merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya sangat paham, perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini.

Para pemimpin yang saya hormati,

Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi Covid-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia terutama negara berkembang.

Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram.

Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin buruk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan hadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji.

Yang Mulia,

Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal.

Sebagai presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.

Yang Mulia,

Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, pemilihan kepala desa, sampai tataran negara, pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20.

We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world.

Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations.

Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation dan future generations.

We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another cold war.

Yang Mulia,

Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata.

Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.

Yang Mulia,

Itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya akan kita akan mulai dengan diskusi tertutup. Oleh karena itu, dengan hormat saya minta awak media untuk meninggalkan ruang pertemuan. Terima kasih.

