G20: Rangkuman Pertemuan Bilateral Jokowi, Ada Biden hingga Erdogan

Bisnis.com, BADUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara G20 yang telah tiba di Bali, pada Senin (14/11/2022) di Hotel The Apurva Kempinski. Pertemuan tersebut digelar menjelang terselenggaranya kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November, hari ini.

Rangkuman Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi Jelang KTT G20:

1. Presiden AS

Dalam pertemuan pertamanya, Jokowi melakukan kegiatan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Jokowi menyampaikan apresiasi atas dukungan AS terhadap Presidensi G20 Indonesia. dirinya juga berharap adanya fleksibilitas dari AS dalam pembahasan deklarasi.

"Kerja sama ekonomi konkret harus diperkuat,termasuk lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pacific Economic Framework. Kita mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik," ujar Jokowi, Senin (14/11/2022).

2. Perdana Menteri Jepang

Selanjutnya, dalam pertemuan kedua, dilakukan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Saat tatap mata tersebut, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan Jepang dalam menyukseskan Presidensi G20 Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga berharap adanya dukungan Jepang terhadap perluasan akses pasar buah-buahan tropis Indonesia dan penyelesaian sejumlah proyek strategis di bidang infrastruktur Tanah Air.

"Kami juga menjajaki peluang kerja sama konkret di Indo-Pasifik, termasuk kerja sama triangular Indonesia-Jepang-Pasifik," imbuhnya.

3. Presiden Komisi Eropa

Dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen, Jokowi mendorong realisasi kerja sama transisi energi dan kemajuan perundingan Indonesia-EU CEPA.

Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan perhatiannya terhadap diskriminasi perdagangan atas produk-produk Indonesia dan mengajak Uni Eropa menjadi mitra perdamaian di Indo-Pasifik.

