Update Perang Rusia VS Ukraina Hari ke- 259: Adang Pasukan Ukraina, Rusia Pasang Beton Piramida

Bisnis.com, JAKARTA – Perang Rusia vs Ukraina memasuki hari ke-259, militer Rusia memasang beton piramida di sejumlah wilayah perbatasan yang telah dicaploknya. Beton-beton ini disusun hingga menyerupai gigi naga, sebagai bentuk pertahanan untuk menghadang kendaraan perang pasukan Ukraina.

Dilansir dari The Guardian pada, Rabu (9/11/2022) kementerian pertahanan Inggris mengatakan bahwa Rusia sedang meningkatkan upayanya untuk membangun penghalang substansial untuk memperlambat kemajuan pasukan Ukraina di lokasi-lokasi utama yang dipertahankannya, termasuk di sekitar kota Mariupol yang hancur.

Militer Rusia menggunakan dua pabrik di Mariupol untuk memproduksi sejumlah beton besar yang disebut dengan 'gigi naga', yang merupakan blok beton piramida yang dirancang secara khusus untuk memperlambat pergerakan kendaraan militer Ukraina yang maju.

Penempatan beton piramid ini disertai dengan kawat berduri dan juga ranjau. Ini merupakan indikasi terbaru mengenai bagaimana pasukan Rusia yang terus berjuang dan berusaha untuk beralih ke perang yang lebih defensif, paling tidak di front Kherson selatan utama di tepi timur Sungai Dnieper.

“Beton gigi naga ini kemungkinan telah berhasil dipasang di antara desa Mariupol dan Nikolske, dan dari Mariupol utara ke desa Staryi Krym," kata penilaian intelijen, dikutip dari The Guardian, Rabu (9/11/2022).

"Mariupol merupakan bagian dari jembatan darat' Rusia dari Rusia ke Krimea, jalur komunikasi logistik utama. Gigi naga juga telah dikirim untuk persiapan benteng pertahanan di Zaporizhzhia dan Kherson yang diduduki,” sambungnya.

Selain itu, penilaian intelijen juga mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bagaimana Rusia terus melakukan upaya yang signifikan untuk mempersiapkan pertahanan secara mendalam di belakang garis depan mereka saat ini.

"kemungkinan untuk mencegah kemajuan cepat Ukraina jika terjadi terobosan," katanya.

Lembaga Thinktank Institute for the Study of War juga mencatat upaya berkelanjutan oleh Rusia untuk meningkatkan pertahanannya di selatan.

“Citra satelit geolocated dari 29 Oktober, 3 November dan 4 November menunjukkan bahwa garis pertahanan Rusia di Kakhovka, 43 mil (70km) timur kota Kherson, Hola Prystan, 5 mil barat daya kota Kherson, dan Ivanivka, 37 mil barat daya dari kota Kherson, yang semuanya terletak di tepi timur Sungai Dneiper,” katanya.

Rangkuman peristiwa perang Rusia vs Ukraina hari ke- 259:

– Zelensky optimistis pertahankan wilayahnya

Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya tidak akan merelakan Rusia menguasai satu sentimeter pun tanahnya dalam pertempuran di wilayah Donetsk timur.

“Aktivitas penjajah tetap pada tingkat yang sangat tinggi, puluhan serangan setiap hari,” kata Zelensky.

“Tetapi perintahnya tetap sama, untuk terus maju di batas administratif wilayah Donetsk. Kami tidak akan memberikan satu sentimeter pun dari tanah kami," lanjutnya.

– Sekitar 4 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik

Presiden Ukraina mengatakan bahwa terdapat sekitar 4 juta orang warganya tidak memiliki aliran listrik di 14 wilayah, dan ditambah dengan ibu kota, Kyiv. Namun, dipastikan mereka tetap berada dalam kondisi stabil.

Serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia telah menargetkan infrastruktur energi Ukraina selama beberapa waktu terakhir, ketika musim dingin mendekat, suhu bisa turun hingga -20C.

– Zelensky serukan perpanjangan kesepakatan ekspor biji-bijian

Pada Selasa (8/11/2022), Zelensky menyerukan perpanjangan kesepakatan ekspor biji-bijian Laut Hitam yang mencabut blokade Rusia terhadap tiga pelabuhan utama Ukraina dan meredakan krisis pangan global.

Kesepakatan itu ditengahi oleh Turki dan PBB pada bulan Juli dan berakhir pada 19 November, yang kemudian mengalami kondisi goyah pada bulan Oktober ketika Rusia menangguhkan partisipasinya sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali.

– Zelensky berharap kesepakatan ekspor biji-bijian dapat diperluas

Ukraina juga menginginkan kesepakatan ekspor biji-bijian diperluas untuk dapat mencakup lebih banyak pelabuhan dan barang.

– Pasukan pro-Kremlin di Rusia berharap Partai Republik memenangkan kendali Kongres

Pasukan pro-Kremlin di Rusia berharap Partai Republik memenangkan kendali Kongres, hasil yang mereka yakini bisa berarti presiden Demokrat, Joe Biden, merasa lebih sulit untuk mendapatkan paket bantuan militer untuk Ukraina disetujui.

Meskipun demikian, untuk saat ini, hanya sedikit orang di Rusia yang mengharapkan konsensus politik bipartisan AS di Ukraina akan retak.

– Zelensky desak AS untuk terus mendukung Ukraina

Zelensky mendesak AS untuk tetap bersatu dalam dukungannya, kemudian dia juga berharap politisi AS dapat mempertahankan persatuan yang teguh dengan Ukraina sampai perdamaian dipulihkan.

– AS dan Rusia akan lakukan diskusi terkait inspeksi nuklir

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa AS dan Rusia akan segera mengadakan pembicaraan tentang kelanjutan inspeksi kontrol senjata nuklir yang telah ditangguhkan dan ditunda selama pandemi Covid-19, dan setelah adanya invasi Rusia ke Ukraina

"Negosiasi tentang inspeksi akan dilakukan dalam waktu dekat, di bawah ketentuan perjanjian New Start dan tidak akan mencakup diskusi apa pun tentang konflik di Ukraina," kata Ned.

– Zelensky sebut tak mampu atasi krisis iklim kecuali invasi Rusia berakhir

Zelensky mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa mereka tidak akan mampu mengatasi krisis iklim kecuali invasi Rusia ke negaranya berakhir.

“Tidak akan ada kebijakan iklim yang efektif tanpa perdamaian,” kata Zelensky dalam pidato video di KTT iklim PBB Cop27 di Mesir.

– Putin berencana datang ke KTT G20

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan akan bergabung dengan KTT G20 di Bali pada minggu depan, jika situasinya memungkinkan.

Presiden Indonesia, Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa Putin dapat hadir secara virtual sebagai gantinya.

Kemudian, Pada hari Senin juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Putin akan memutuskan pada akhir minggu ini apakah dia akan hadir atau tidak.

– Zelensky akan ambil bagian KTT G20 secara virtual

Juru bicara kepresidenan Ukraina menyebut bahwa Zelensky akan turut ambil bagian dalam pertemuan G20 di Bali secara virtual.

