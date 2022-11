Presiden AS Joe Biden Rayakan Halloween Bersama Anak-Anak di Gedung Putih

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan ibu negara, Jill Biden merayakan Halloween untuk pertama kali sejak menjabat.

Pada tahun lalu, Biden berada di Eropa, kini ia sangat senang dengan perayaan Halloween tahun ini di Gedung Putih dengan pakaian yang didandani.

Adapun dekorasi juga didesain pada serambi selatan Gedung Putih dengan warna musim gugur, labu, berbagai nuansa musim gugur, dan lagu-lagu seperti "Ring of Fire," "Psycho" dan "Hall of the Mountain King" yang membuat suasana Halloween semakin terasa.

Berikut foto-foto Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat merayakan Halloween di Gedung Putih :





Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menyambut anak-anak yang mengenakan kostum selama acara Halloween di Halaman Selatan Gedung Putih di Washington, DC, AS, Senin (31/10/2022). Biden dan Ibu Negara menjadi tuan rumah anak-anak petugas pemadam kebakaran, perawat, polisi, dan anggota Garda Nasional setempat untuk trik-or-treat. Bloomberg/Al Drago

