Joe Biden Rayakan Halloween di Gedung Putih, Pertama Kali Sejak Menjabat

Selain itu, camilan juga dibagikan oleh perwakilan dari Departemen Pendidikan AS, Departemen Perhubungan AS, NASA, Dinas Rahasia Amerika Serikat, Korps Perdamaian, Brigade Pemadam Kebakaran Gedung Putih dan staf Gedung Putih.

Ia juga tampak berpose untuk foto dengan seorang anak kecil berpakaian sebagai Buzz Lightyear, karakter dari franchise "Toy Story" yang dibuat oleh Walt Disney Co dan Pixar, seperti dilansir dari Channel News Asia pada Selasa (1/11/2022).

Bisnis.com , JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan ibu negara, Jill Biden merayakan Halloween untuk pertama kali sejak menjabat.

Adapun dekorasi juga didesain pada serambi selatan Gedung Putih dengan warna musim gugur, labu, berbagai nuansa musim gugur, dan lagu-lagu seperti "Ring of Fire," "Psycho" dan "Hall of the Mountain King" yang membuat suasana Halloween semakin terasa.