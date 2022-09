Ini 5 Negara dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia, Ada Singapura

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Negara dengan biaya hidup termahal seperti Swiss, Norwegia hingga Jepang memiliki rumah yang dapat disewa dengan hampir setengah dari apa yang bisa didapatkan di New York City. Namun, biaya hidup di negara-negara tersebut masih jauh lebih tinggi Ketika memperhitungkan pengeluaran umum lainnya.

GO Banking Rates melaporkan bahwa biaya makan di luar 25 persen lebih tinggi di Norwegia dibandingkan di New York City. Sementara Islandia, harga makanan di restoran secara mengejutkan 33 persen lebih tinggi dan bahan makanan 19 persen lebih tinggi daripada di New York City.

Sementara itu Swedia memiliki personal pajak penghasilan sekitar 62 persen, sedangkan Swiss memiliki pajak penghasilan yang dapat mencapai hingga 40 persen. Selain itu, di Swiss seseorang bahkan dikenai pajak karena tinggal di rumah mereka sendiri.

Berikut ini adalah beberapa negara dengan biaya hidup termahal yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Swiss

Seseorang yang tinggal di negara ini harus merogoh kocek untuk membayar makanan dengan tiga menu utama sekitar 50 franc atau sekitar Rp700.000 untuk sekali makan. Selain itu, biaya sewa Apartemen di negara ini juga terhitung sangat mahal, yaitu sebesar Rp20.840.000 dalam sebulannya. Biaya hidup di Swiss yang terbilang mahal ini linier dengan pendapatan bersih negara tersebut sekitar 4.777 franc atau sebesar Rp69.170.000.

2. Norwegia

Seseorang harus merogoh kocek sebesar 800 krona atau sekitar Rp1,4 juta untuk sekali makan dalam dua orang. Untuk biaya sewa apartemen ini juga dinilai sangat mahal.

Dalam satu bulannya penduduk Norwegia harus mengeluarkan uang 10.324 krona yang setara Rp18.290.000 untuk sewa apartemen. Namun, hal ini sebanding dengan pendapatan penduduk Norwegia yang nilainya mencapai Rp49.000.000 jika dirupiahkan.

3. Jepang

Negara ini termasuk dengan biaya hidup yang mahal karena Jepang tidak memiliki lahan yang cukup untuk dijadikan hunian, sehingga tarif apartement bulanannya pun menyentuh angka Rp11.000.000 atau sebesar 83.335 yen.

Tarif sewa apartemen bulanan tersebut berlaku di pusat kota Jepang. Tetapi, ini sebanding dengan pendapatan penduduknya yang berada di angka sekitar Rp30.000.000 dalam sebulannya.

Baca Juga : Simak 5 Negara Paling Dibenci di Dunia, China Urutan Pertama

4. Singapura

Di antara semua negara ASEAN, Singapura memegang gelar sebagai negara dengan biaya hidup termahal. Penduduk Singapura rata-rata memiliki penghasilan sebesar $4050 (dollar Singapura) dalam satu bulan. Jika dikonversikan ke rupiah, penghasilan tersebut sebesar 40 juta rupiah.

Tetapi, pendapatan itu tidak mewah di Singapura. Ini karena biaya makan di Singapura bisa seharga Rp.600.000 per dua orangnya. Selain itu, biaya sewa apartemen di negara dengan lahan yang tidak begitu luas memakan dana sebesar 48 juta per bulannya.

5. Denmark

Denmark menjadi salah satu negara dengan biaya hidup termahal yang ada di benua Eropa. Untuk bisa hidup dengan layak di negara ini, setiap orang harus memiliki dana yang memadai karena biaya sewa untuk apartemen dapat memakan dana sebesar 6.382 krona atau setara dengan Rp14.370.000 per bulan.

Biaya untuk makan di Denmark juga sangat mahal untuk para turis. Saat berkunjung ke Denmark, seseorang harus merogoh kocek sebesar Rp250.000 untuk sekali makan saja.

Itulah beberapa negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Mungkin bisa kamu pikirkan terlebih dahulu jika kamu ingin pindah ke negara tersebut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : gaya hidup biaya hidup negara sejarah