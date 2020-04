Setelah 2 Anjing, Seekor Kucing Positif Corona di Hong Kong

Bisnis.com, JAKARTA - Seekor kucing dinyatakan terjangkit virus Corona di Hong Kong setelah pemiliknya juga divonis positif Covid-19. Kejadian ini menambah daftar kasus hewan peliharaan yang terjangkit virus Corona.

Hal ini dikonfirmasi oleh Departemen Agrikultur dan Perikanan Hong Kong, seperti dilaporkan oleh Channel News Asia, Rabu (1/4/2020). Kucing tersebut tidak menunjukkan gejala penyakit. Hasil tersebut diperoleh dari sampel yang diambil dari mulut, hidung, dan anus kucing.

Departemen mengungkapkan bahwa belum ada bukti bahwa hewan bisa menjadi sumber penyebaran virus Covid-19. Pemilik hewan peliharaan tidak perlu meninggalkan hewan peliharaannya.

Kasus ini menjadi kasus ketiga di Hong Kong setelah temuan dua anjing yang mengidap virus Corona. Kasus kucing terjangkit virus Corona juga ditemukan di Belgia. Oleh sebab itu, departemen di Hong Kong akan melakukan pemantauan kepada kucing yang telah dikarantina sejak Senin lalu.

Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengungkapkan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa hewan atau produk hewani dapat menimbulkan risiko penyebaran Covid-19 di AS.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan hal yang sama. Menurut WHO, penularan utama Covid-19 berasal dari tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. WHO terus memantau penelitian terbaru tentang penularan melalui hewan dan topik Covid-19 lainnya.