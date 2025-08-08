Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tom Lembong Ngaku Kaget saat Diumumkan Bebas dari Penjara Lewat Abolisi

Tom Lembong mengaku terkejut saat mengetahui kebebasannya melalui abolisi dari Presiden Prabowo di penjara
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:52
Share
Momen Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat malam (1/8/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Momen Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat malam (1/8/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong membagikan pengalaman pribadinya di penjara saat mengetahui kabar kebebasannya melalui abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dan telah disetujui DPR. 

Tom bercerita, kabar itu sampai ke telinganya pada Kamis malam (1/8/2025), saat dirinya tengah berada di sel tahanan. Uniknya, ia justru sedang tertidur pulas ketika momen bersejarah itu terjadi.

“Malam itu saya ngantuk banget. Sekitar jam setengah tujuh saya tidur, pakai earplugs dan eye mask supaya nggak berisik dan gelap. Tahu-tahu teman-teman tahanan gebrak-gebrak pintu, tapi saya nggak terbangun,” kenangnya melalui Youtube Anies Baswedan, Jumat (8/8/2025).

Sekitar pukul 20.00-21.00 WIB, dia akhirnya terbangun karena ketukan keras yang berulang di pintunya. Saat keluar ke depan pintu sel, Tom mengaku melihat kerumunan 7–9 orang yang memberitahukan kabar mengejutkan.

“Pak Tom bebas, Pak Tom bebas! Ini ada amnesty, abolisi!” kata kerumunan tersebut kepada Tom.

Tom mengaku sempat kebingungan mendengar kata abolisi. Mengingat di Amerika Serikat saat zaman Presiden AS Abraham Lincoln terdapat gerakan abolition movement yang memperjuangkan penghapusan perbudakan.

Baca Juga

Di antara kerumunan itu, seorang petugas lapas kemudian menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh pihak pimpinan. Tom pun bersiap. Dia mengganti pakaian dan membasuh wajah. Saat itu, ia mulai mendapat penjelasan lebih jelas dari pimpinan di rutan.

Lewat siaran televisi di dalam lapas, Tom melihat konferensi pers yang dihadiri Menteri Hukum, sejumlah menteri lainnya, pimpinan DPR, dan keterangan resmi bahwa Presiden telah mengajukan amnesti dan abolisi kepada DPR, yang kemudian disetujui. 

“Saya benar-benar terkejut. Tidak ada satu pun keluarga saya, apalagi saya di dalam, yang tahu sebelumnya kalau ada opsi seperti ini. Baru tahu kalau di UUD 1945 ada yang namanya abolisi,” ungkapnya.

Tom menyebut momen tersebut sebagai kejutan terbesar dalam hidupnya.

“Betul-betul kejutan. Saya sama sekali tidak punya informasi sebelumnya,” pungkas Tom yang duduk di sebelah Anies.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku
Premium
11 menit yang lalu

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
41 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Mahkamah Agung Bakal Panggil Hakim Dennie Cs yang Dilaporkan Tom Lembong

Mahkamah Agung Bakal Panggil Hakim Dennie Cs yang Dilaporkan Tom Lembong

Kasus Impor Gula, Pemerintah Sebut Pengampunan Hanya untuk Tom Lembong

Kasus Impor Gula, Pemerintah Sebut Pengampunan Hanya untuk Tom Lembong

Tom Lembong Unggah Momen Perdana Usai Bebas: Biarkan Saya Istirahat Sejenak

Tom Lembong Unggah Momen Perdana Usai Bebas: Biarkan Saya Istirahat Sejenak

Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

Beda Sikap Kubu Tom Lembong dan Hasto Usai Dapat ‘Pengampunan’ dari Prabowo

Beda Sikap Kubu Tom Lembong dan Hasto Usai Dapat ‘Pengampunan’ dari Prabowo

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tom Lembong Ngaku Kaget saat Dapat Abolisi dan Bebas dari Penjara
Nasional
19 menit yang lalu

Tom Lembong Ngaku Kaget saat Dapat Abolisi dan Bebas dari Penjara

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Hukum
52 menit yang lalu

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah
Hukum
2 jam yang lalu

Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah

Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi
Hukum
2 jam yang lalu

Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi

Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka
Nasional
3 jam yang lalu

Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

4

Viral Penangkapan 5 Orang Akali Sistem Judol, Polisi: Laporan Bukan dari Bandar

5

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Google Cloud

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pawai Kemerdekaan Tampilkan Parade Kreasi Busana Unik
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

4

Viral Penangkapan 5 Orang Akali Sistem Judol, Polisi: Laporan Bukan dari Bandar

5

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Google Cloud