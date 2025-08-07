Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

Fenomena pengibaran bendera One Piece oleh anak muda dinilai sosiolog sebagai ekspresi sosial, bukan makar. Ini mencerminkan pencarian identitas dan kritik terhadap nasionalisme seremonial.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 17:38
Share
Pengibaran bendera merah putih, bersamaan dengan bendera one pice./Instagram
Pengibaran bendera merah putih, bersamaan dengan bendera one pice./Instagram

Bisnis.com, MALANG—Banyak anak muda dan masyarakat mulai mengibarkan bendera berlogo Jolly Roger, anime One Piece, baik di rumah, kendaraan, maupun tempat umum, yang dinilai sosiolog sebagai ekspresi sosial. 

Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abdus Salam, berpendapat fenomena ini tidak bisa dipandang sebatas ikut-ikutan, melainkan sebuah ekspresi sosial. Anak muda tidak akan bangga dengan bendera Merah Putih sebagai lambang negara jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. 

“Bagi mereka, bendera Merah Putih kerap kali terasa hanya sebagai simbol seremonial yang tidak berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, seperti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana hingga doctor,” katanya, Kamis (7/8/2025).

Dia menambahkan, tren ini juga dipengaruhi oleh masifnya arus informasi di media sosial. 

"Biasanya, dalam konteks sosiologi, hal yang jadi trending topic dijadikan sebagai simbol. Mereka menggunakan simbol-simbol unik yang unik untuk mencuri perhatian, terutama di momen-momen penting seperti menjelang Hari Kemerdekaan,” katanya.

Dia juga menilai,  respons pemerintah yang terlalu berlebihan dalam menyikapi fenomena bendera One Piece. Pemerintah menganggap pengibaran bendera ini sebagai makar atau tindakan pidana. 

Baca Juga

Dia melihat ini sebagai ‘kegenitan yang dilakukan oleh elit negara’, serta menyarankan pemerintah untuk bersikap biasa saja dan tidak terlalu reaktif. Terkecuali bendera merah putih diganti ataupun merusak bendera negara.

Sikap bijaksana dalam menyikapi ekspresi simbolik ini pernah dicontohkan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat merespons isu pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Saat itu, Gus Dur dengan tenang menyatakan, "Ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul.”

Gus Dur memahami bahwa bendera Bintang Kejora memiliki nilai kultural, bukan politis. Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk memahami fenomena One Piece ini. 

Sebuah ekspresi kultural dari generasi muda yang mencari identitas dan cara baru untuk bersuara. Alih-alih melarang, fenomena ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi dan merefleksikan diri. 

Menurut Salam, pendidikan dan keluarga bisa berperan dengan memanfaatkan momen ini untuk membahas nasionalisme yang lebih relevan dan substansial.

Nasionalisme tidak hanya soal upacara bendera, tetapi juga tentang bagaimana mengisi ruang-ruang kemerdekaan dengan hal-hal positif, seperti bekerja sungguh-sungguh dan menghindari korupsi atau belajar sungguh-sungguh bagi siswa dan mahasiswa. Ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

"Bisa saja, teman-teman itu ikut-ikutan karena ingin viral saja. Ingin agar konten yang dibuat banyak viewersnya. Jadi saya rasa tidak semua ekspresi anak muda dianggap sebagai perlawanan politik. Ada kalanya, hal itu hanya sekadar konten belaka,” katanya.

Dia berharap, nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai seremonial semata. Tapi juga sebagai komitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, sehingga generasi muda bisa lebih bangga pada Merah Putih yang berkibar. (K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Solo Perbolehkan Pengibaran Bendera One Piece, Syaratnya...

Solo Perbolehkan Pengibaran Bendera One Piece, Syaratnya...

Pemkot Balikpapan Cari Pengibar Bendera One Piece, Khawatir Konflik Sosial

Pemkot Balikpapan Cari Pengibar Bendera One Piece, Khawatir Konflik Sosial

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

Istana: Prabowo Tak Masalahkan Pengibaran Bendera One Piece

Istana: Prabowo Tak Masalahkan Pengibaran Bendera One Piece

Permintaan Pesanan Bendera One Piece Meningkat

Permintaan Pesanan Bendera One Piece Meningkat

Di Cirebon, Bendera One Piece Dilarang Berkibar

Di Cirebon, Bendera One Piece Dilarang Berkibar

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK
Hukum
14 menit yang lalu

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo
Nasional
1 jam yang lalu

Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Sosiolog
Nasional
1 jam yang lalu

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Sosiolog

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut
Nasional
2 jam yang lalu

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo
Nasional
2 jam yang lalu

Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

3

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

3

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama