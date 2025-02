Detik-detik Maskapai AS Southwest Airlines Hampir Tabrak Jet Bisnis di Chicago

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Boeing 737-800 milik Maskapai AS Southwest Airlines membatalkan pendaratan atau go around setelah hampir bertabrakan dengan sebuah jet bisnis di Bandara Chicago Midway, Selasa waktu setempat.

Mengutip Reuters, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) menyebutkan penerbangan Southwest Airlines dipaksa membatalkan pendaratan dan hampir saja menabrak sebuah jet bisnis yang tanpa izin memasuki landasan pacu. Insiden tersebut terjadi pada Selasa pukul 08:50 CT.

Penerbangan Southwest 2504 dengan pesawat jenis Boeing 737-800 yang tiba dari Omaha, Nebraska, tiba-tiba melakukan manuver go-around. Pesawat tersebut yang semula dalam proses pendaratan membatalkan penerbangan ketika mendekati ketinggian 50 kaki dan segera naik untuk menghindari tabrakan dengan sebuah FlexJet Challenger yang sedang melakukan taxi di landasan pacu 31C.

“Saat pesawat Southwest menaik, ketinggiannya hanya mencapai 250 kaki ketika melintasi jet bisnis tersebut,” melansir Reuters, Rabu (26/2/2025).

Insiden tersebut terekam sebuah video yang diunggah di media sosial. Video tersebut menunjukkan pesawat Southwest yang mendekati sentuhan landas kemudian dengan tajam menaikkan ketinggian.

Meski insiden ini menimbulkan kekhawatiran, Southwest Airlines menyatakan bahwa kru penerbangan telah mengikuti prosedur keselamatan dengan baik dan penerbangan tersebut akhirnya mendarat tanpa insiden.

FlexJet Challenger, jet bisnis yang dilengkapi dengan kapasitas hingga sembilan penumpang, sebelumnya tengah melakukan taxi sebelum berangkat menuju Knoxville, Tennessee.

Sementara itu, Southwest Airlines dalam keterangan resminya mengungkapkan penerbangan Southwest Airlines 2504 mendarat dengan selamat di Bandara Chicago Midway pada Selasa pagi setelah awak pesawat melakukan manuver go-around sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan konflik dengan pesawat lain yang memasuki landasan pacu.

“Awak pesawat telah mengikuti prosedur keselamatan, dan penerbangan tersebut mendarat tanpa insiden. Kecepatan berpikir dan profesionalisme awak pesawat mencerminkan fokus kami yang tak tergoyahkan terhadap keselamatan, dan Southwest mengapresiasi tindakan cepat dan tegas mereka,” tulis manajemen Southwest Airlines dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2025).