Visi Asean 2045, Menlu Sugiono Bilang Sejalan Dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mendukung penuh Visi Komunitas Asean 2045 guna mewujudkan kawasan yang tangguh, dinamis, dan resilien.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya Asean harus diperkuat untuk mampu mendukung tercapainya Visi 2045 tersebut.

“Visi Komunitas Asean 2045 sejalan dengan prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat seluas-luasnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/1/2025).

Terkait tantangan global yang semakin terkait satu sama lain, Menlu berharap negara-negara Asean dapat harus fokus mendorong kerja sama yang menyeluruh untuk menghadapinya. Menurutnya, upaya penyelesaian masalah secara terisolir tidak lagi memungkinkan.

Terkait dinamika global dan kawasan, Menlu Sugino juga menyinggung kesepakatan gencatan senjata di Palestina yang baru saja disepakati.

Dirinya menekankan, Indonesia mendesak agar kesepakatan ini dilaksanakan secara segera dan menyeluruh, agar masyarakat Palestina dapat segera membangun kehidupannya kembali.

“Kita harus terus menyerukan dimulainya kembali proses perdamaian menuju Solusi Dua Negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” tambahnya.

Mengantisipasi persaingan, yang berdampak terhadap stabilitas kawasan, Sugiono juga mengajak negara Asean menjaga persatuan dan memainkan peran proaktif guna memastikan stabilitas dan kemakmuran kawasan.

Salah satu upayanya dengan mendorong penguatan mekanisme dan institusi Asean, termasuk Asean Regional Forum, East Asia Forum, dan Asean Institute for Peace and Reconciliation (AIPR).

Selain itu, penghormatan terhadap prinsip dan norma kawasan, termasuk Treaty of Amity and Cooperation serta Asean Outlook on the Indo-Pacific juga sangat penting untuk memastikan stabilitas kawasan.