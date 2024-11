Prabowo Tiba di AS, Langsung Disambut Heboh WNI di Washington DC

WNI di Washington DC langsung menyambut Presiden Prabowo Subianto dan rombongan yang baru saja tiba di AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Amerika Serikat pada Minggu (10/11/2024) untuk meneruskan kunjungan luar negeri setelah China.

Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, AS tersebut disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang menanti di depan hotel tempat Kepala Negara bermalam.

Dilansir dari Antara pada Senin (11/11/2024), semangat warga negara Indonesia (AS) di Washington DC yang menyambut Presiden Prabowo tidak berkurang walaupun cuaca saat itu sangat dingin.

Diana, seorang diaspora asal New York, mengaku telah berangkat sejak pukul 04.00 pagi dari rumahnya demi bertemu Presiden Prabowo. Diana mengatakan telah menantikan momen bertemu Prabowo sejak 2014 lalu.

"Dari pagi kita sudah start datang ke sini, naik bus sempat telat, jadi harus double bus. Tapi nggak apa-apa demi ketemu Presiden. Saya sampai menangis, terharu banget perjuangan kita alhamdulillah Pak Prabowo jadi Presiden. We love you, Pak,” ujar Diana penuh haru.

Vanesa Angela dan sepupunya, Jay, juga menyampaikan kebahagiaan mereka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

Keduanya turut mendoakan agar Presiden Prabowo selalu sehat dan tetap semangat menjalankan tugas.

"Nervous, tapi senang. Orangnya baik, biasa lihat di foto dan TV, ternyata aslinya persis. Sepupuku Jay tadi bahkan dicium dan ditanya namanya siapa. [Prabowo] Baik banget,” ungkap Angela.

Sementara itu, Fauzan, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, berharap kunjungan ini dapat membawa manfaat bagi hubungan bilateral kedua negara.

Dia berharap pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden dan sejumlah pejabat di Amerika Serikat dapat memperkuat hubungan di berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, dan edukasi.

“Tadi sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Pak Presiden di negara tempat kita studi. Apalagi hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya kedua negara ini dengan kunjungan Pak Prabowo akan semakin lebih meningkat,” ucap Fauzan.

Senada, anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Memes Wisoko merasa bangga dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo. Memes berharap, Presiden Prabowo dapat meningkatkan kerja sama dengan AS untuk kemajuan Indonesia.

"Pak Prabowo sangat berwibawa, smart, kemudian tentunya ramah. Harapannya supaya negara kita terdengar dan Presiden bisa menjalin hubungan dan kerja sama untuk memajukan negara Indonesia,” tutur Memes.

Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke AS untuk memenuhi undangan kehormatan dari negara tersebut. Prabowo akan bertemu Presiden AS Joe Biden serta tidak menutup peluang bertemu pemenang Pilpres AS 2024, yaitu Donald Trump