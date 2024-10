Prabowo Ulang Tahun ke-73 Hari Ini, Warganet Beri Ucapan Selamat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berulang tahun tepat pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024. Prabowo berusia 73 tahun pada tahun ini.

Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra ini berulang tahun tiga hari menjelang pelantikan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Warganet di media sosial X pun ramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo.

"Pak @prabowo dengan segala ujian dalam hidupnya adalah pelajaran tentang kesabaran. Selamat ulang tahun Presiden RI terpilih Pak Prabowo Subianto," tulis akun @hariqosat**, Kamis (17/10/2024).

Ucapan juga disampaikan pemilik akun @donmuza*** kepada Prabowo Subianto di media sosial X.

"Selamat Ulang Tahun Jendral H. @prabowo Subianto Djojohadikusumo yang ke 73 tahun. Semoga sehat selalu dan terima kasih karena tidak pernah lelah berjuang dan mengabdi kepada Bangsa dan Negara," tulisnya.

Partai Prima yang dipimpin Agus Jabo juga turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-73 kepada Prabowo. Selain ucapan, akun @prima.or.id juga mengunggah foto karangan bunga dari sang Ketum untuk Prabowo Subianto.

"DPP PRIMA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden terpilih 2024-2029, Pak @prabowo Semoga panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sukses dalam Memimpin Republik Indonesia 5 tahun ke depan, Menuju Indonesia Emas, Adil dan Makmur," tulis akun resmi Partai Prima.

Berdasarkan data yang dihimpun, Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Pendidikan terakhirnya adalah akademi militer nasional.

Prabowo bersama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun, dirinya bakal dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Sebelumnya, Prabowo pernah 2 kali maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun, saat itu dirinya kalah dari Jokowi.

Adapun, riwayat karier militer Prabowo adalah Komandan Jenderal Kopassus (1996-1998), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (1998), Komando Sekolah Staf dan Komando Abri (1998).

Setelah itu dia menjadi pengusaha. Posisinya adalah Presiden Direktur PT Nusantara Energy (2002), Presiden Direktur PT Kertas Nusantara (2001), dan Komisaris Utama PT TIdar Kerinci Agung (2002).

Selama hidup, dia mendapatkan tanda penghargaan dalam bentuk Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Kesetian XVI, Satya Lencana Seroja Ulangan-III, Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Dwija Sistha, Satya Lencana Wira Karya, The First Class The Padin Medal Ops Honor, dan Bintang Yudha Dharma Nararya.

Riwayat organisasinya adalah Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan (2001), Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra (2008), Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (2004), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan Ketua Umum Koperasi Garuda Yaksa (2015).