7 Cara Buat Profil Linkedin Menarik dan Contohnya

Bisnis.com, JAKARTA - Membuat profil LinkedIn yang menarik adalah langkah penting untuk meningkatkan peluang karier Anda. Profil yang baik tidak hanya mencerminkan keahlian dan pengalaman Anda, tetapi juga menarik perhatian perekrut dan profesional di industri Anda.

Berikut cara membuat profil LinkedIn yang menarik dengan beberapa contoh konkret untuk membantu Anda memaksimalkan potensi jejaring profesional ini. Ikuti panduan ini untuk memastikan profil LinkedIn Anda menonjol di antara kompetitor.



Linkedin merupakan tempat terbaik bagi seseorang untuk menemukan peluang karier terbaru. Di dalam Linkedin terlampir informasi terkait pengalaman karier Anda serta salinan CV digital untuk saling berbagi dengan pengguna Linkedin lainnya.

Apa itu profil LinkedIn? Dilansir dari laman resmi Linkedin, profil Linkedin merupakan halaman profesional dimana Anda dapat mengelola citra pribadi. Ini berarti kunci menggunakan Linkedin adalah dengan mempertahankan profil terbaru yang bagus dan menarik sehingga peluang karier yang sesuai dengan bidang yang digeluti semakin besar.

Cara Membuat Profil LinkedIn yang Menarik Recruiter

Lantas, bagaimana cara membuat LinkedIn yang menarik? Berikut 7 langkah membuat profil Linkedin-mu menarik.

1. Gunakan Foto Profil Profesional

Foto profil yang bagus dapat meningkatkan kredibilitas profil Anda sehingga membuat Profil Anda lebih menarik dan tampil lebih menonjol. Mengutip Linkedin, pengguna Linkedin yang mencantumkan foto profil di Linkedin mendapatkan kunjungan profil hingga 2 kali lebih banyak. Anda juga dapat menambahkan gambar latar belakang untuk mempersonalisasi profil.

2. Buat Moto Profesional yang Menarik

Moto profesional membuat profil Anda terlihat lebih menarik. Meskipun Anda akan secara otomatis membuat moto profesional ketika menambahkan jabatan ke profil, pastikan Anda rutin mengupdate moto profesional untuk mempromosikan bidang keahlian atau agar kepribadian Anda tampil lebih menarik.

3. Cantumkan Ringkasan Diri

Bagian Tentang di profil LinkedIn Anda harus mengekspresikan misi, motivasi, dan keahlian Anda kepada orang yang melihatnya. Idealnya, batasi teks agar tidak lebih dari satu paragraf atau dua paragraf untuk mengisi bagian ini. Anda juga dapat menulis dalam bentuk poin jika merasa tidak nyaman menulis ringkasan tentang diri Anda dalam bentuk paragraf.

4. Tambahkan Pengalaman Kerja dan Pendidikan yang Relevan

Mencantumkan pengalaman kerja dan pendidikan yang relevan merupakan kunci profil Anda memiliki peluang untuk dilihat perekrut. Anda harus terus memperbarui profil untuk memasukkan semua pengalaman profesional yang selaras dengan tujuan karier Anda saat ini. Anda juga dapat menambahkan sampel media untuk memberikan akses cepat ke portofolio kerja.

5. Tambahkan Keahlian yang Relevan

Daftar keahlian yang relevan di profil LinkedIn membuat lebih menarik dan dapat membantu menunjukkan kemampuan Anda kepada anggota lain, seperti kolega dan perekrut. Ini membantu orang lain memahami kekuatan Anda.

Setelah menambahkan keahlian, koneksi Anda dapat merekomendasikan keahlian tersebut. Jika seseorang merekomendasikan keahlian Anda, kemungkinan untuk ditemukan oleh peluang yang berkaitan dengan keahlian Anda akan meningkat. Anda juga dapat mengikuti penilaian untuk keahlian yang dicantumkan di profil untuk menunjukkan kemahiran Anda.

6. Minta Rekomendasi dari Koneksi Anda

Rekomendasi ditulis sebagai pengakuan atau pujian bagi koneksi, seperti kolega, mitra bisnis, atau siswa. Tidak ada batas jumlah rekomendasi yang dapat diminta. Setelah menerima rekomendasi yang ditulis oleh seorang koneksi, rekomendasi itu akan dapat dilihat oleh jaringan Anda secara default. Anda juga dapat menyembunyikan rekomendasi yang menurut Anda tidak sesuai dengan tujuan profesional Anda.

7. Gunakan Pengukur Skor Profil

Langkah terakhir membuat profil Linkedin Anda menjadi lebih menarik adalah dengan menggunakan pengukur skor profil. Pengukur skor profil ini berfungsi untuk mengukur kekuatan profil Anda, sehingga Anda dapat mengetahui seberapa besar kekuatan profil sendiri.

Contoh Profil LinkedIn yang Menarik

Headline: Digital Marketing Specialist with 4 Years of Experience | Proven Success in Multinational Companies | Based in Jakarta

Ringkasan:

Saya adalah seorang profesional di bidang Digital Marketing dengan pengalaman 4 tahun yang solid dalam mengembangkan dan mengeksekusi strategi pemasaran digital yang efektif. Selama karier saya, saya telah bekerja di dua perusahaan multinasional terkemuka, di mana saya berhasil meningkatkan brand awareness dan konversi melalui kampanye yang terukur dan berbasis data.

Berbasis di Jakarta, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar Indonesia sekaligus berpengalaman dalam menangani kampanye global. Keahlian saya meliputi manajemen media sosial, optimasi SEO/SEM, pemasaran konten, dan analisis data untuk meningkatkan kinerja kampanye. Saya selalu berorientasi pada hasil dan berkomitmen untuk terus belajar serta beradaptasi dengan tren terbaru dalam dunia digital marketing.

Pengalaman:

Digital Marketing Specialist

Indo IT Tech Solution | Jakarta

2022 - Sekarang

Mengelola kampanye pemasaran digital yang mencakup SEO, SEM, dan manajemen media sosial untuk meningkatkan visibilitas merek dan penjualan online.

Meningkatkan engagement media sosial sebesar [persentase] dalam [jangka waktu] dengan strategi konten yang ditargetkan dan kreatif.

Menggunakan analitik web untuk mengukur efektivitas kampanye dan mengoptimalkan strategi berdasarkan data.

Digital Marketing Coordinator

Jakarta Hari Ini | Jakarta

2020 - 2022

Mengembangkan strategi pemasaran konten yang berhasil meningkatkan traffic website sebesar 30% dalam 6 bulan.

Berkolaborasi dengan tim global untuk meluncurkan kampanye pemasaran digital yang selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Memantau dan menganalisis kinerja kampanye untuk memastikan ROI yang maksimal.

Pendidikan:

Sarjana Komunikasi

Universitas Yogyakarta | Jakarta

2020

Keahlian Utama:

Manajemen Media Sosial

SEO/SEM

Pemasaran Konten

Google Analytics & Data Analysis

Email Marketing

Sertifikasi:

Google Ads Certification

Google | 2019

Digital Marketing Certified Associate (DMCA)

Simplilearn | 2018

Bahasa:

Bahasa Indonesia - Native

English - Fluent

Profil ini menyoroti pengalaman dan keahlian yang relevan untuk perekrut di bidang digital marketing, khususnya untuk posisi di perusahaan multinasional.

Demikian informasi lengkap cara membuat profil LinkedIn yang menarik untuk recruiter dalam mencari pekerjaan dilengkapi dengan contohnya.

Maria Hermina Kristin