Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sidang Perdana Pembatalan Merek Arc'teryx 'KW' di Indonesia Dimulai

Amer Sports Canada Inc. menggugat perusahaan China di Indonesia untuk membatalkan pendaftaran merek Arc'teryx yang tidak sah.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:13
Share
Merek outdoor apparel Arc’teryx asal Kanada. Dok istimewa
Merek outdoor apparel Arc’teryx asal Kanada. Dok istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik merek resmi Arc’teryx, Amer Sports Canada Inc., menghadiri sidang perdana gugatan terhadap perusahaan asal China yang secara tidak sah mendaftarkan merek Arc’teryx di Indonesia.

Head of Legal Arc’teryx Equipment Cameron Clark mengatakan sidang gugatan tersebut menjadi tindak lanjut perusahaan setelah adanya toko tidak resmi Arc’teryx di Indonesia, 

Dia menghargai bahwa proses persidangan resmi di Indonesia telah dimulai.

"Tujuan utama kami adalah membatalkan pendaftaran tidak sah terhadap merek Arc’teryx oleh perusahaan asal China dan berharap mendapatkan keputusan positif yang akan membuka jalan bagi Amer Sports memasuki pasar Indonesia dengan produk resmi yang memenuhi standar tinggi kami,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

Cameron menambahkan bahwa upaya hukum ini tidak hanya bertujuan melindungi hak kekayaan intelektual milik Amer Sports, tetapi juga merupakan langkah penting untuk melindungi konsumen di Indonesia dari potensi peredaran produk-produk yang tidak resmi.

"Ini adalah bentuk keseriusan perusahaan dalam memperjuangkan kepemilikan merek Arc’teryx di Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga

Dari perspektif ekonomi Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan kasus ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia. 

"Konsistensi dalam melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi dan bisnis global,” imbuhnya. 

Terkait kasus ini, Arc’teryx mengimbau seluruh konsumen di Indonesia untuk tetap waspada dan selalu memverifikasi keaslian produk sebelum melakukan pembelian. Informasi mengenai toko resmi Arc’teryx dapat diakses di: http://stores.arcteryx.com

Sebagai informasi, Arc’teryx adalah merek perlengkapan olahraga dan outdoor yang diproduksi oleh Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc. 

Merek Arc’teryx sendiri pertama kali didaftarkan di Kanada pada 1992. Arc’teryx tidak pernah memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko-toko yang beroperasi di Bali dan Jakarta itu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
6 menit yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
1 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Arc'teryx Wanti-Wanti Konsumen soal Toko Tak Resmi di Mal Jakarta

Arc'teryx Wanti-Wanti Konsumen soal Toko Tak Resmi di Mal Jakarta

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai

Uji Materi UU Kementerian Negara, MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Uji Materi UU Kementerian Negara, MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Donald Trump Digugat karena Gunakan Garda Nasional untuk Atasi Kerusuhan Los Angeles

Donald Trump Digugat karena Gunakan Garda Nasional untuk Atasi Kerusuhan Los Angeles

Sidang Gugatan Merek Astra Honda Versus Trek Bicycle Ditunda, Tergugat Tidak Hadir

Sidang Gugatan Merek Astra Honda Versus Trek Bicycle Ditunda, Tergugat Tidak Hadir

Astra Honda Motor Digugat Perusahaan AS soal Merek Marlin

Astra Honda Motor Digugat Perusahaan AS soal Merek Marlin

Astra Honda Digugat Trek Bicycle, Ini Jawabannya

Astra Honda Digugat Trek Bicycle, Ini Jawabannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jelang HUT ke-80 RI, Istana Masih Verfikasi Penerima Gelar dan Tanda Kehormatan
Nasional
7 menit yang lalu

Jelang HUT ke-80 RI, Istana Masih Verfikasi Penerima Gelar dan Tanda Kehormatan

Sidang Perdana Pembatalan Merek Arc'teryx 'KW' di Indonesia Dimulai
Hukum
53 menit yang lalu

Sidang Perdana Pembatalan Merek Arc'teryx 'KW' di Indonesia Dimulai

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain
Nasional
1 jam yang lalu

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

Teguran Keras Partai Gerindra ke Bupati Pati Sudewo Usai Demo Rakyat Besar-besaran
Nasional
1 jam yang lalu

Teguran Keras Partai Gerindra ke Bupati Pati Sudewo Usai Demo Rakyat Besar-besaran

Trump Ancam Sanksi Berat Jika Putin Tolak Gencatan Senjata dengan Ukraina
Internasional
2 jam yang lalu

Trump Ancam Sanksi Berat Jika Putin Tolak Gencatan Senjata dengan Ukraina

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Peran Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie dan Aliran Uang Rp1 Triliun pada Kasus Korupsi Timah

2

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

5

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Peran Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie dan Aliran Uang Rp1 Triliun pada Kasus Korupsi Timah

2

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

5

Ini Fakta-fakta Demo Pati, Sikap Sudewo Bikin Warga Pati Marah